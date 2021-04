VM-boikott: Om sport, splid og fred

Saken oppdateres.

Jeg liker å leve et sunt og aktivt liv. Hvem som vinner på sportsarenaen interesserer meg lite. Jeg hadde hjertet i halsen da det forleden brygget opp til konflikt mellom Klæbo og russeren Bolsjunov. Heldigvis tok Klæbo til fornuft og innså at det viktigste var slett ikke å vinne. Nordmenn jubler når en norsk får tåa foran utlendingene i skispurten. Da tenker jeg: Hva om vi hadde stilt med like forutsetninger? Hva om alle måtte stille med likt smurte ski, eller om alle hadde like gunstige skivintre som oss?

LES OGSÅ: En ny type boikott

Trenger vi et område hvor vi kan hovere? Hvordan reagerer egentlig utlendingene på oss? Er vi noen hovne bleier på de områdene der vi har muligheten til å få et lite hestehode foran? En sunn sjel i et sunt legeme snakket vi om før, og om internasjonal forbrødring gjennom sporten. Kanskje har det blitt henimot det motsatte? Vi jubler når vi vinner over de «jævlene», og det interesserer oss lite hvordan de reagerer!

LES LEDEREN: Fotball-VM i Qatar blir en stadig større skam for idretten

Så var det Qatar og den påståtte utbytting av arbeidskraft i fotballforberedelsene. Nei da, sånn er ikke vi! La oss boikotte dem! La oss hovere igjen og vise hvor mye edlere vi er! Hva oppnår vi med det? Er dette måten å gå frem på for å tilstrebe arbeidstrygghet og en bedre slavedrift-moral? Skaper vi da ikke motstand og konflikt heller enn forbedringer med fest og utvikling av fellesskap og internasjonalt samarbeid? Hva om vi i stedet for å sette oss på vår høye hest, heller spør oss selv hva vi kan gjøre for å hjelpe til å forbedre forholdene? Kanskje kan vi da oppnå både reell forbedring, samarbeid og avspenning?

Nei, jeg har ingen patentløsning. Jeg tror det viktigste er at vi viser oss samarbeidsvillige og vennlige. Vi kunne kanskje foreslå å slakke litt på kravene til anleggene, at de derfor kunne bli litt rausere mot dem som har kommet for å jobbe? Kunne vi tilby litt dugnadshjelp, ingeniørhjelp, eller ekspertise fra Arbeidstilsynet? Det viktigste er vel å komme sammen og utvikle moro under konkurransene med gjensidig forståelse, respekt og glede? Slik vi oppfører oss nå, brygger det dessverre mer opp til skuffelse, splid og konflikt!

De som vinner til sist, er nok verken de som innbiller seg at de representerer den høyeste moral, eller de som slår andre 6-0, men heller de som viser forståelse, vennlighet og hjelpsomhet.