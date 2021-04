Arbeidssøkere over 50 år kan føle seg som en utrangert bil

Mange arbeidssøkende over 50 år føler seg som en utrangert Ford Sierra klar for skroting

Det er nok dessverre mange arbeidssøkende over 50 år som føler seg som en utrangert og havarert Ford Sierra som ikke går igjennom EU-kontrollen og må skrotes. «Vi takker for interessen, men vi har nå valgt kandidat og beklager at valget ikke falt på deg i denne omgang, vi ønsker deg lykke til videre». Dette er ikke ukjente ord for mange arbeidssøkende i 50-årene.

Problemet er at man begynner å bli for gammel for bedrifter som ønsker å ansette yngre mennesker, som løper enda fortere. De ser gjerne at du har 40 års erfaring, men du bør ideelt sett være rundt 30-35 år gammel. De fleste arbeidssøkende har vært i et oppfølgingsprogram hos en bedrift, som via Nav kjørte et utvidet jobbsøker program og skulle bistå den enkelte å komme i arbeid. Mange har nok hatt utbytte av alle tips om CV-bygging, søknadstips osv.

Men, dessverre så er det en slags mal på en del slike kurs at arbeidsledige uansett skal snakkes til litt som barn. Stå opp om morgenen, viktigheten av rene klær, puss tennene, husk å møte opp noen minutter før på intervju osv. De vil nok det beste, men de må ikke glemme at de har med personer som har lang livserfaring på den andre siden av bordet. Nav må tenke nytt. Man snakker hele tiden om prosjekt for å få enkelte grupper ut i arbeid.

Tiden er inne for Nav til å se på de arbeidsledige som er i 50-årene. Disse er en kjemperessurs. De går ikke ut i mamma- eller pappaperm og de er fleksible når det gjelder arbeidstid.