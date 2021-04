Et nytt museum for kunst og design skal løfte blikket

Saken oppdateres.

En god hyttekommune legger godt tilrette og tar vare på sine hytteeiere. Som hytteeier selv må jeg dessverre si at dette ikke gjelder Orkland. Erfaringsmessig må jeg si tvert i mot. Kommunen er i ferd med hensynsløst å ødelegge for hytteeierne i et av kommunens største hytteområder. Jeg snakker om Nordåsen hyttefelt og nabofeltet Årem2 i tidligere Agdenes kommune. Til sammen teller disse to ca. 55 ferdige hytter og om lag 40 ennå ubebygde tomter.

Saken er at kommunen har åpnet for prøvedrift av skiferuttak i samme område som er regulert til hyttebygging og friluft, med den belastning dette fører med seg for oss hyttefolk. Her snakker vi støy, støv, ødeleggelse av natur/idyll og ikke minst farlig, tungtransport av steinmasser langs skogsvegen som alle hyttefamiliene bruker som turområde.

Både hytteeiere, hytteforening, vegforening, utbygger og entreprenør har levert sterke innsigelser til kommunen uten at dette har ført fram til noe. Det er tydelig at her ønskes det å fylle både pose og sekk. Fy skam, Orkland kommune!