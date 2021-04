Saken oppdateres.

Midt-Norge er i dyp søvn. Kommuneøkonomien i landsdelen er skral. Vi blir stadig eldre, og det koster mer å drive helsetjenestene i kommunene. Løsningen på problemet virker å være et nytt milliard-dataprosjekt. Helseplattformen.

Du har kanskje ikke hørt om Helseplattformen? Hold deg fast. Dette dataprosjektet er det største i sitt slag i Norden, kanskje i verden. For første gang skal alle i helsetjenesten, både i kommunene- og på sykehus, bruke samme datasystem. Milliarder skal pøses inn i prosjektet. I det håp om at ergoterapeuten, kreftlegen og sykepleieren skal bruke samme system. En velkjent tone fra en populær melodi.

I resten av Norge bråvåknet politikere og media da Akson-prosjektet (tilsvarende Helseplattformen) tok form. Så kraftig var oppvåkningen at direktøren for prosjektet (les: eHelsedirektoratet) gikk av. Protestene fra fagmiljøene ble så kraftfulle at marerittet måtte ta slutt. I Midt-Norge har fagmiljøet og pressen vært tyst. Så tyst har det vært, at et raskt googlesøk viser at prosjektet sist ble dekket av Adresseavisen den 23. august 2019. Dette til tross for at prosjektet er kraftig forsinket, og at Trondheim kommune alene skal bruke 388 millioner på prosjektet. De 388 millionene er naturligvis beregnet før man tar hensyn til «budsjettsprekk» og forsinkelser. At datasystemer blir dyrere enn planlagt, er jo som en naturlov å regne.

Men kanskje tvinges politikere og media i Midt-Norge nå å våkne. For i disse dager skal kommunestyrer i hele landsdelen, velge mellom «pest eller kolera». Skal vi brukere milliarder på et nytt datasystem (Helseplattformen) eller skal vi bruke pengene på flere sykepleiere? Det ligger an til en smertefull oppvåkning for politikere i Midt-Norge.

