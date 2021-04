Jeg sitter foreløpig godt på gjerdet

Bjørn fikk en god idé da han gikk langs den tomme skinnegangen: - Jeg tenkte at her er det muligheter

Saken oppdateres.

Som rovdyrvennlig, kjøttetende, vedfyrende og dieselkjørende person i Utkant-Norge vet jeg ikke hvilket parti jeg skal stemme på til høsten. CO₂-avgiften skal trappes opp, en tredobling med en dieselpris på 20 kroner/liter. MDG og Venstre vil at jeg skal slutte helt med mitt levesett. Med et glimt i øyet påstår jeg at disse partiene er direkte distriktsfiendtlig. Og Senterpartiet vil utrydde ulven, i hvert fall Senterpartiungdommen.

Innstillingen fra Stortingets energi- og miljøkomité vil kanskje føre til et gedigent mageplask. Dokumentet vitner om en stor sjanse for totalt kaos. Innstillingen har 478 forslag til vedtak, hvorav kun fem ligger an til å få flertall. Klima- og miljøminister Rotevatn fra Venstre må mangle politisk gangsyn når han sier: «Dette er en stor seier». Han vil nok møte veggen.

Man må huske på at årlige statsbudsjetter skal ha flertallsvedtak. I september er det stortingsvalg. Hvilken regjering skal styre dette kaoset? Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF, samt MDG og SV vil ikke nøle med denne opptrappingen av CO₂-avgiften. Ap vil differensiere slik at bensin- og dieselprisen ikke skal ha spesiell økning i distriktene, men desto større i sentrale strøk med bedre utbygd kollektivtransport. Sp ønsker å gjøre forskjell på områder med tett kollektivtransport og Utkant-Norge. De ønsker også på en eller annen måte å skjerme de ulike bransjene i næringslivet. Frp er et parti som mer eller mindre fornekter miljøproblemer og ønsker ikke et avgiftshopp i CO₂-avgiften.

Så kommer regjeringen og Ap med en tåkete lovnad. De som rammes av spranget i CO₂-avgiften, skal få kompensasjon. Men ingen av disse partiene har klart å vise hvordan dette skal skje uten at klimaeffekten av avgiftsøkningen samtidig skal bli minimal. Velgerne har krav på å få beskjed om hvordan en slik kompensasjon skal gis. Vi går en spennende valgkamp i møte. Jeg sitter foreløpig godt på gjerdet og har ingen formening om hvilken side jeg skal fall ned på. Godt valg.

