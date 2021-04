Vi trenger ikke anarki under koronaen

De jobber på spreng dag og natt for at vi kan kose oss

Ikke før har Erna og regjeringen med helsedirektoratet og FHI i ryggen rukket å slå av mikrofonen etter å ha lagt fram en skisse for hvordan de ser for seg en langsom åpning av samfunnet, så fylles Adresseavisen opp med en serie kritiske artikler om hvor feil alt blir gjort fra Erna & co. I front har oraklet i avisen som vanlig fasitsvaret klart, i fem punkter. Det må være deilig å vite alt, kunne alt og drysse litt gullkantet kunnskap ut over allmuen.

På Stortinget er det som vanlig litt oppgulp fra opposisjonen, slik det gjerne skal være. Det er forbausende lite å høre fra Jonas, han som ellers lar sutring overskygge manglende egenpolitikk, men han har kanskje ikke helt fortrengt sin periode som helseminister.

Det positive med denne koronapandemien er paradoksalt nok at den har blitt et uuttømmelig samtaleemne fem millioner individualister imellom. Det er til å forstå hvor utrolig belastende dette året har vært for svært mange, og imponerende hvor flinke vi har vært i en samlet dugnad. Skulle man differensiere rundt om i landet i henhold til smitteprosent og utsatte grupper, ville vi fått et fullstendig anarki, og det tar seg ikke ut her til lands.

Er det ikke like greit at de som er folkevalgt og landets helseadministrasjon, styrer dette. Alt tyder på at vi kommer oss gjennom på en god måte. Ikke alle land gjør det.

