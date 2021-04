Flere barn med Ap i regjering

Tom Myrvold om 22. juli: Faren for at vi glemmer, er faktisk reell

Saken oppdateres.

Adresseavisen lurer på hvordan vi skal få flere til å føde barn. Vi har løsningen: En sterk familiepakke som gjør barnehage og SFO gratis, eller tilnærmet gratis.

Adresseavisen stiller 12. april spørsmål ved om politikk virker for å få opp barnetallene. Der er vi i Ap helt klar: Politikk virker! Barnehage og SFO er dyrt for familier med mange barn, og vår politikk vil gi solid støtte til familier med mange barn. Dette er en måte å bruke velferdsstaten på til å gjøre tilværelsen bedre for barnefamilier.

Levanger Ap fikk med seg fylkesårsmøtet i Ap på å lansere en stor familiepakke i vinter. Nå prøver vi i Trøndelag på å få med oss landsmøtet i Ap på en stor familiepakke. Dette skal være Aps store familiereform!

LES LEDEREN: Vi må vite mer før vi premierer barnefødsler

Da Ap vant valget sammen med våre rødgrønne i 2005, gjennomførte vi barnehagereformen. Det var en svært viktig reform, som ga sikker barnehageplass til alle landets barn. Nå er det på tide å ta neste steg, med en stor reform med gratis SFO – til valget i høst.

SFO er dyrt i Norge i dag. Vi kjenner familier som ikke ser seg i stand til å prioritere SFO i skolen fordi det er for dyrt. De prøver å lappe sammen rimeligere løsninger i stedet. En av våre partivenner jobber i SFO, og forteller om barn som gjerne skulle vært på SFO for å få flere venner – men familien har dessverre ikke råd. Slikt er sårt å høre.

Til helga legger vi fram følgende forslag til landsmøtet i Ap:

Gratis og innholdsmessig forsterket SFO

Gratis eller redusert pris på barnehage

Dette bør være kjernen i Aps familiepakke de neste fire årene. Aps familiepolitikk går alt i denne retning i programmet, men vi mener ambisjonene kan økes. Ap kan vinne valget på en kraftfull satsing på familiene.

En slik satsing vil også være et kjempeløft for likestilling og integrering. Vi vil fjerne terskelen mange har for å bruke penger på SFO. Vi mener også at barnehagesatsen må kuttes kraftig.

Det er krise i fruktbarheten her til lands. Nye tall viser at det fødes under 1,5 barn per kvinne, og de i de siste 8 årene er nedgangen merkbar. Det er et kraftig varsku som roper på politiske tiltak: Vi er nødt til å gjøre tilværelsen bedre for barnefamiliene. Derfor er gratis SFO og barnehage er viktig. Men det trengs flere tiltak.

Dagens permisjonsregler er utformet slik at de er best tilpasset kvinner og menn som er i fast stilling. Dermed lønner det seg for den enkelte familie å vente med å få barn. Men fra et biologisk synspunkt bør man ikke vente for lenge. Det senker fertiliteten, og øker komplikasjonene ved fødestuene.

Studenter som får barn, eller andre som får barn uten yrkesmessig opptjening, taper enorme summer i forhold til å vente på fast stilling. Vi trenger en politikk som gjør at familier ikke taper på å få barn tidligere. Derfor foreslår vi overfor landsmøtet:

Sterk forhøyelse av engangsstøtte til studenter og andre som ikke har rettigheter til fødselspermisjon med lønn

Omdanne kontantstøtten til forlenget permisjon utover dagens ordning

Et land bygges opp rundt familier, og et land er derfor avhengig av at familier ønsker å få barn. Vi trenger en politikk som gjør det fristende å få barn mens kvinner er i tjueårene, og en politikk som gjør at familier får lyst til å få mange barn. Vi trenger også mer kunnskap, og vi foreslår derfor å:

Styrke fertilitetsarbeidet, og sørge for mer forskningsbasert kunnskap om hvordan fruktbarheten kan økes

Erna Solberg har brukt sin taletid på å oppfordre folk til å få flere barn. Dette holder ikke. Det trengs politiske virkemidler, ikke formaninger. Adresseavisen tror politikkens rolle er begrenset. Men vi har troen på politikk! Vi bør legge til rette en politikk for å løse økonomiske problemer og tidsklemma. Enkelte foreldre møter veggen i dag, fordi full jobb og to-tre barn blir for utmattende.

En slik politikk vil være bra for barnefamiliene, bra for landet og bra for Arbeiderpartiet. Derfor vil vi at landsmøtet i helga vedtar en familiepolitikk som vil gjøre det lettere for familier å få flere barn - med Ap i regjering.

