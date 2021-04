Når ren grådighet ødelegger fotball

Saken oppdateres.

18. april ble det klart at planene om å danne en europeisk superliga mellom noen av Europas største og mestvinnende klubber, deriblant A.C. Milan, som vant sitt forrige trofé i 2016, og Arsenal som for øyeblikket ligger godt planta på niende plass i Premier League, og Tottenham som har vunnet et trofé siden år 2000 og per nå ligger på syvende plass i Premier League. De virkelig store gutta!

Hvilket incentiv har jeg som supporter til å se fotballkampene i en slik turnering? Storkamper som Manchester United mot Barcelona, og Real Madrid mot Juventus høres kanskje spennende ut, men når du får se de samme lagene møtes uke inn og uke ut, forsvinner fort appellen. En lukket konkurranse uten mulighet til å bli kastet ut eller rykke ned, avskåret fra andre turneringer. For mesteparten av lagene i ligaen blir det ingenting å spille for, ettersom de er for dårlige til å stille opp mot de store gutta, men ikke møter noe negativt hvis det går dårlig. Mens den heldige vinneren får et trofé uten reell verdi. Hvilke insentiver sitter jeg igjen med? Lojaliteten for en klubb som vil ødelegge europeisk fotball?

Hva er egentlig vitsen med en lukket superliga når vi allerede har Champions League hvor de beste klubbene i Europa skal møtes? Den eneste grunnen til å implementere ESL er penger. Eierne vil ha penger. De 12 grunnleggerklubbene er lovet rett over 3,3 milliarder norske kroner for å delta. Ikke nok med at grådigheten trekker klubbene ut av nasjonale ligaer, og trekker ut talenter, men samtidig forsvinner all form for finansiell fair play. Klubbene i ESL vil kunne tilby så ekstreme lønninger og overgangssummer at de kan plukke fra øverste hylle. Trekke unge talenter fra lokale klubber, og samle alt av stjernespillere blant en håndfull klubber.

Blir dette noe av burde de tolv klubbene møte sterke represalier. Ta fra dem poeng og titler, gi dem bøter, nekt spillerne tilgang til å spille for landslag, og kast lagene nedover i divisjonssystemene. Kanskje det er på tide å finne seg en ny klubb, eller kanskje det er på tide å slutte å følge fotball i sin helhet? Blir ESL faktisk en realitet, er en ting sikkert, det blir drita kjedelig, og jeg kommer ikke til å se et minutt. Grådighet hører ikke hjemme i fotballen.