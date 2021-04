Jeg er konstant engstelig for min mor på sykehjemmet

Så mange fikk med seg premieren for Ronnys jakt på et sunt liv

- Her planlegger man med at folk skal komme til skade, eller dø, i en brann

Statkraft svarer: Ser på muligheten for å realisere et anlegg for CO2-fangst og -lagring

Saken oppdateres.

Viser til innlegget om tidligere sykepleier (80): «Brev til ordfører Rita Ottervik – adressa.no». Dette innlegget er som om jeg skulle skrevet det selv. Som pårørende opplever jeg akkurat det samme. Selv har jeg en mor på et annet sykehjem, og situasjonen er helt lik og jeg kjenner daglig på en maktesløshet i forhold til dette.

LES OGSÅ: Johanne trener både kropp og hode med app

LES OGSÅ: Sykehjemmet har VR-briller på dagligstua

Jeg har fått opplyst at det er underbemanning på samtlige sykehjem i Trondheim. Jeg hjelper også til med stell og annet så mye jeg bare makter. Ansatte rekker ikke engang å hjelpe beboere med det mest grunnleggende som å gi dem mat og stell. Det er skikkelig ille. Jeg er konstant engstelig for min mor. Så det sliter også veldig på helsa til oss pårørende.

LES OGSÅ: – Det kan ikke beskrives med ord. Jeg er bare så forferdelig glad!

Politikere prioriterer ikke sykehjem. Det er en kjent sak. Mine besteforeldre var på sykehjem i 1980. Jeg opplevde akkurat det samme da. De ansatte var helt fortvilet og utslitt. Tenk at det ikke er bedre i 2021. Jeg har for eksempel opplevd at det har oppstått en situasjon angående min mor i lunsjpausen til ansvarlig pleier. Den handlet om at min mor ringte meg og var veldig sulten og lette etter mat, siden det hadde gått lang tid fra forrige måltid.

LES OGSÅ: Færre enn to kvalifiserte søkere til sykepleierstillinger i sykehjem i Trondheim

Jeg som pårørende måtte forsøke å «håndtere» situasjonen, men en 15 minutters samtale utviklet seg etter hvert til en uhåndterlig situasjon for meg, og sykehjemmet ble kontaktet av min samboer som forsøkte å be om hjelp. Da det ikke skjedde noe etter nye 15 minutter måtte min samboer ta kontakt med pleier på nytt, siden jeg forsøkte å roe ned fra min telefon. Det igjen resulterte i en klage fra pleier som hadde lunsjpause.

Resultatet var at vi ble oppringt av ledelse som brukte 40 minutter til å klage og «avhøre» min samboer og meg fordi vi hadde forstyrret lunsjen til pleier. Ikke visste vi at vi hadde forstyrret lunsjen. Dette er bare et eksempel på en enkel episode av utrolig mange. Ja, det er mer enn nok stoff til ei bok om «utrolige hendelser og opplevelser» som resultat av underbemanningens forbannelse i sykehjem.