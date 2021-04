Motstridende oppfordringer fører til en ekskluderende russetid

Blar opp for at 600 ungdommer skal få sommerjobb

Saken oppdateres.

Etter over ett år med nedstenging, restriksjoner og begrenset fysisk kontakt, settes ungdomstiden nok en gang på pause. Etter lang tid med skuffelser og ubesvarte spørsmål, blir avslutningen av tre år på videregående satt på vent. Det kommer ikke som en overraskelse for russen at feiringen i 2021 ikke blir som forventet, men med vage og motstridende oppfordringer stiller vi oss kritiske til regjeringens nåværende koronarestriksjoner.

På skolen regnes klassen vår på 29 elever som en «kohort». Dette vil si at vi kan danse tett i gymtimene, eller sitte inntil hverandre i klasserommet. Denne kohorten gjelder derimot ikke utenfor skolen. Og i det sekundet vi forlater skolebygget, får vi ikke lenger være alle sammen samlet. Denne uken skal skolens russ ha russedåp. Reglene sier at man utendørs kan samles opptil 20 personer. Klassen vår må dermed deles opp i grupper. Her savner vi logiske og rettferdige regler. Vi oppfordres til å være inkluderende i russetiden, men nå tvinges vi til å velge. Hvor er logikken i dette? Hva er forskjellen på å samle 29 mennesker i et klasserom, og på å samle de samme 29 menneskene utendørs? Er sjansen større for å smittes utenfor skolen, enn når vi danser tett i gymtimene?

Russedåpen skal foregå utendørs på et offentlig sted, med gode muligheter for å overholde énmetersregelen. Likevel kan vi ikke samle klassen på 29 elever, som til vanlig er samlet på skolen fem dager i uka. I store innendørs lokaler, som for eksempel Ikea, er det derimot tillatt å samle et stort antall mennesker, som i motsetning til vår situasjon ikke engang regnes som en kohort. Igjen spør vi; hvor er logikken i dette? Utendørs vil vi jo ha bedre forutsetninger for å kunne holde avstand, enn i innendørs bedriftslokaler.

Reglene vi peker på, er nasjonale regler. Det vil si at de gjelder for hele landet. I Trondheim har vi vært flinke, hvilket gjenspeiler seg i de lave smittetallene. Mange ungdommer har i lang tid fulgt de strenge reglene i håp om å få ned smitten, og i håp om å få lettet på restriksjonene. Trondheimsrussen straffes likevel for de nåværende høye smittetallene i Oslo-regionen, og andre steder i landet.

Mai nærmer seg, og russen ønsker å følge de reglene som er satt. Vi forstår viktigheten av å ha slike regler, og vi forstår konsekvensene av å ikke følge dem. Samtidig er vi frustrerte over logikken bak disse reglene, og over valgene vi tvinges til å ta, blant annet angående utestenging.

Vi får ikke vært alle sammen samlet, noe som gjør at mange russ kommer til å stå utenfor eller føle seg ekskluderte. Vi får beskjed om å passe på at ingen står alene i russetiden, samtidig som vi får beskjed om å ikke samles flere enn ti personer. Nå er vi lei av dobbeltmoralske og motstridende regler. Vi er lei av trøstende ord om at «det kommer flere fester». «Russetida kan ikke spilles på repeat», ifølge Bent Høies uttalelse fra 2020.

