Hun tok senabort: Jeg er redd for maktspillet som pågår nå

For noen uker siden skrev denne debattanten om sitt møte med en abortnemd, som hun opplevde som traumatiserende. Hun tok senabort på medisinsk grunnlag. Her kommenterer hun helgens politiske vedtak:

Det er godt å høre at flere partier nå tar kvinner på alvor, når det gjelder senabort og retten til selvbestemmelse. Abortnemndene må vekk, men de bør erstattes av noe. Når flere partier vil innføre selvbestemt abort til uke 22, kan man igjen få en følelse av den maktkampen som ble ført i 2018. Man går fra 0-100 på to sekunder, innføring av ny abortlov blir en konkurranse mellom partiene. Jeg er redd maktspillet som pågår nå, går bekostning av den hjelpen kvinner kommer til å ha krav på.

Det man trenger i en slik krise, er informasjon. Man trenger harde fakta som grunnlag i sin avgjørelse. Noen må for eksempel fortelle dem at det kan være liv i et foster født i uke 21. SVs forslag høres litt for enkelt ut, men å fjerne nemnda uten å erstatte med obligatorisk rådgivning er en dårlig ide. Rådgivningen bør selvfølgelig foregå med en person innen relevant fagområde. Hvis fosteret har en hjernemisdannelse, bør man få snakke med en nevrolog, for eksempel. Man bør få god informasjon, men også tid til å stille spørsmål.

Så er det også ekstremt viktig at man blir godt forberedt på selve fødselen, hvor fort den starter, hvor vondt det gjør, hvor stort fosteret er. Selv var jeg ikke forberedt på noe av dette, det kom som et sjokk. Det største sjokket var da jordmor sa at min datter levde da hun kom. Hun døde da i mine hender. Jeg hadde uansett ikke endret min avgjørelse, men god informasjon i forkant bør alle få. Så å droppe rådgivning vil jeg fraråde!

