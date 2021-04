Jernbane til Tromsø. Formål: Trenering

Saken oppdateres.

«Nå har vi vel jernbane i Nord-Norge», sier Gustav Arne Nyborg ettertenksom etter at han i Adresseavisen 24. april har konstatert at nå vil Arbeiderpartiet sikre flertall for Nord-Norgebanen. Hans Nord-Norgebane. Den heter faktisk Nordlandsbane (ennå) inntil det borgerlige flertallet på Stortinget kommer med en ny logo. Kanskje et nytt framstøt for å skifte selskap siden alt nå er lagt ut på anbud fra det nye NSB med det språkintelligente navnet Vy.

LES OGSÅ: Når «useriøse forslag» blir til useriøse valgløfter

Men kjære Gustav Nyborg. Det bor faktisk mennesker fra Fauske og nordover. Det er ikke slik at Nord-Norge ender i Mo i Rana eller i Bodø, der næringsliv aviser og enkeltpersoner uttaler seg med fynd og klem mot videreføring av Nord-Norgebanen. For de har jo fått sin bane!

Men det ligger inne i forslaget til Norsk Transportplan (NTP) bevilgninger til flyplass i Mo i Rana og ny flyplass i Bodø, som er ei flytting av den gamle hvor de skal ha nye boliger. Du må gjerne beklage deg over at det ikke er kommet nok penger til fylkesveiene, men jeg har en stygg mistanke om at det passer inn i den vanlige argumentasjonen fra motstanderne av Nord-Norgebanen.

LES OGSÅ: Ap vil sikre flertall for bygging av jernbane i Nord-Norge

Han sier at strekningen mellom Fauske og Trondheim må rustes kraftig opp for å ta imot gods fra Nord-Norgebanen så vil milliardene fly. Ja, sjølsagt, hva så? Hva mener du: Skal de ikke og bør de ikke rustes opp? Opprustning av fylkesveiene ligger inne i NTP, og jeg har ikke sett ett parti som er imot det. Så det blir vedtatt. Men der er verken Nord-Norgebanen eller strekningen Trondheim-Bodø.

Han innrømmer jo at det vil bli en voldsom økning i godsmengden, men han sender regninga over til helgelendingene og trønderne og folket langs kysten nordover, og ber dem finne fram pengene. Altså: Her må de bestemme seg: Trondheim, Helgeland, kysten nordover, prioriter, i alle fall trenér! Og han har overhodet ikke svar på hva som bør gjøres for en klimamessig fornuftig transportpolitikk for å få trailerne over på bane eller sjø.

Men det er politikerne som har ansvaret, og de må fotfølges så de ikke på nytt lar seg lure av lederskapet i NSB (VY), høyrekrefter, utredere, konsulenter og eksperter rundt om i den norske akademia. Det kommer et valg, heldigvis.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook