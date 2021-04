Takk, ingen er bedre enn St. Olav

Saken oppdateres.

Jeg var pasient ved hjerte-akutt-avdelingen på St. Olavs hospital den siste uken, og jeg må si at det var en positiv opplevelse. Det er vanskelig å si hvem som fortjener mest ros: Legene, sykepleierne eller rett og slett stellet og maten? Det siste er ikke minst viktig på et sykehus. Jeg har ligget på sykehus over hele verden, og jeg kan garantere at ingenting er bedre enn vårt hjemlige St. Olav. De har et fantastisk kjøkken, og fortjener etter mitt syn en Michelin-stjerne!

LES OGSÅ: Ros og ris til St. Olav

Det er også svært vanskelig å dømme mellom legene og sykepleierne. Dette er leger med verdens beste utdannelse og kompetanse, og de som jeg var i kontakt med, var uten unntak hyggelige og trivelige mennesker.

Jeg må likevel framheve sykepleierne. Når man ser på den hjelp og omsorg de viser alle pasienter, kan alle og enhver få dårlig samvittighet over den lønnen de har blitt avspist med. Sykepleierne er en arbeidsgruppe som stadig blir viktigere for oss . «Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv»!