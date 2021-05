Når rusen går inn, går vettet ut

Hyttekosen har nådd nye høyder i koronaåret. – Her oppe glemmer vi at korona finnes.

Det er noe jeg har undret meg over i forbindelse med koronarestriksjonene: En del restauranteiere har valgt å stenge når myndighetene har vedtatt skjenkeforbud av alkohol. Hvorfor gjør de det? Har de erfart at en overveiende del av gjestene som pleier å spise «ute», heller velger å spise hjemme om de ikke får kjøpt alkoholholdig drikke til maten? Vel, er det slik, må jeg si at de av befolkningen som må ha alkohol til maten, har et ikke så lite problem.

Norges statsminister og Oslos byrådsleder har begge snakket deltagende om savnet av «vin for å kunne kose seg» (Solberg) – og «utepilsen» (Johansen) – som om disse bevissthetsforandrende rusdrikkene er absolutt nødvendige for å kunne nyte et måltid mat og/eller ha det hyggelig. (!) Når alkohol er blitt synonymord for kos og hygge, burde det heller kommet advarsler fra våre myndigheter enn framsnakking av rusmidler.

Er Norge på «god» vei til å bli en alkoholisert nasjon? Dessverre, ja, det er nok slik. Og flere av våre politiske partier ønsker flere rusbrukere, jamfør regjeringens forslag til rusreform (som forhåpentligvis vil bli nedstemt). Det er allerede altfor mange som ruser seg i dette landet. Alkohol og andre rusmidler fører til ulykkelige barn, utagerende unge, ødelagte hjem/ekteskap, skader, vold og drap – og trafikkulykker. De fleste som var og er rusavhengige, begynte med «et glass til maten», ofte etter oppfordring fra foreldre ved en konfirmasjonsmiddag eller annet, men for mange slutter «kosen» med psykiske problemer, sykdom, overdoser og døden.

For dem som ikke skjønner at det er mulig å leve uten alkoholholdige drikker, kan jeg fortelle: Jo, det er mulig! Og det er faktisk mulig å kose seg uten – og ha det moro uten. (Anbefales!) Det er også en listig løgn at man må ha alkohol innabords for å «være seg selv». Det er jo nettopp seg selv man ikke er, eller tør å være, når man ruser seg.

Når rusen går inn, går vettet ut. Denne utviklingen er godt synlig i Norge, også i lovverket. Jeg kan gi noen få stikkord: Utryddelse av landets fremtidige borgere, kjønnsforvirring, begrepsforvirring – og salg av landets ressurser til utlandet. Og – i disse koronatider: Fyllefester som sprer covid-19 og forsøpler hjem og uteområder.