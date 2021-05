Vakre hus og hyggelige byrom? Gamla Stan og Bakklandet, så klart!

Bondelagsleder: Mange bønder forteller at de kvier seg for å la barna ta over gården



Det slår aldri feil. Også i Syden trekkes vi mot de gamle bydelene. Det har myndighetene sett, og nymotens arkitektur er derfor bannlyst. Det som en gang var arbeiderstrøk, utvikles ofte til å bli de dyreste boligområdene. Hva kan vi lære av det? Kanskje slike gamle bydeler gjenspeiler noe i oss selv, med sine ujevne brosteinsgater, små balkonger, smårutete vinduer og alt annet enn moderne arkitekter hater å tegne. Likevel, noen arkitekter trekkes nettopp mot å bo slike steder.

Trygve Lundemo er uenig og skriver i et innlegg: – Gi meg heller et «stygt» hus enn en slapp kopi, skriver han og utdyper: – Hus som kopierer det gamle, føles ikke ekte. Bildet som følger artikkelen viser ekte trivsel, spør du meg! Der er Lundemo altså i utakt med «folket». Han ser bort fra at de «stygge» husene han foretrekker, virkelig er stygge, stive, firkantede og revet løs fra enhver byggetradisjon. Hus som settes opp mye raskere enn før, hus som ikke prøver seg med pynt og fjas. Den slags er både smakløst og unødig kostbart. Men fremfor alt smakløst.

Nå er jeg klar over at det finnes ulike smaksretninger, og at man knapt kan diskutere hva som objektivt sett er «stygt» og «pent». Men der kan moderne forskning og vitenskap hjelpe oss et stykke på vei. Ved hjelp av såkalt VR-teknologi (virkelighetsteknologi), kunne forskere fra NMBU se hvor folk trivdes best på offentlige gater og torg av ulike slag, tradisjonelle og modernistiske. Forskning viste det vi hadde en mistanke om. Folk trives ikke med moderne arkitektur. Men det har vi visst lenge?

Nå har jeg gjort det igjen, stukket armen i vepsebolet. For noen år siden hadde jeg en artikkel i fagbladet Arkitektnytt om modernistiske hytter. Reaksjonen kom momentant og kan oppsummeres slik: Jeg var en ignorant tosk som garantert var tilhenger av hytter som de kalte «furuhelveter». Arkitekter er en velstudert gruppe. Du finner dem og relativt identiske holdninger på begge sider av bordet i alle slags byggesaker.

Lundemo skriver om Arkitektopprøret som på Facebook allerede har fått over 40 000 medlemmer. Lignende opprør finnes i flere andre land og Lundemo synes det er trangsynt og bare opptatt av form, ikke av årsakene til at det de siste 50 årene faktisk er bygd mye stygt. Om noen år kan vi se tilbake på all den triste ensformigheten og si: Det var grådighetens byggestil.

Vi bygde større, tettere og trangere. Vi reduserte trivselselementer som torv og lekeplasser for store og små. Vi brukte enklere byggemetoder, og kunne smekke opp en firkantbolig på en liten måned. Vi innførte begrepet «byfortetting» som gjorde at spekulantene kunne kjøpe hus, rive dem og bygge noe mye større. Tyveri av sol og utsikt ble enda mer legalt. For å nevne noen faktorer. Jeg vet ikke om jeg siterer Churchill helt korrekt, men han sa omtrent: – Først bygger vi husene, så bygger de oss. Arkitektur er for viktig til å overlates til arkitektene alene.