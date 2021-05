Bussjåfør Per Dagfinn: Jeg gir tommelen opp for studentene

- Det er et problem at nabokommuner ikke kan samarbeide om barnehagedekningen

Oppretter egne klinikker for senskader etter koronasmitte

Over 20 millioner smittede – ekspert frykter forferdelige uker i vente

Vi jobba i NSB, så Jernbaneverket, så Bane NOR – nå Spordrift. Nok kaos nå

Trønder erstatter trønder. Nå skal Karin jobbe for at trafikken skal bli enda tryggere

Over 1000 testet seg - ingen fikk påvist smitte i Trondheim

- Mamma-hjertet ble for stort. Jeg kunne ikke forlate ham

Hjem til Trondheim for å testes: – Foten min er helt fin

FHI åpner for koronavaksine til gravide

Jeg har et forslag for å unngå henslengte sparkesykler

Vi jobba i NSB, så Jernbaneverket, så Bane NOR – nå Spordrift. Nok kaos nå

Enova svarer: Dette er kriteriene for å få støtte til energitiltak i bygg og bolig

Langrennslandslaget bekreftet: Amundsen, Kalvå og Myhrvold inn for vrakede profiler

Østberg fortsetter på landslaget – skaderisikoen ikke over

Saken oppdateres.

Det vises til smittetall i hytt og vær ut over det ganske land! Men la meg fortelle dere én ting. Bare det å være bussjåfør i Trondheim gjør meg stolt. Jeg kjører kun linje 3, og det handler om 80 prosent studenter. Hvordan disse studerte oppfører seg og ter seg angående smittevern, er helt unikt.

LES OGSÅ: Skryt til bussjåføren på nattbuss 109 lørdag

Turen min går fra Hallset via sentrum og opp til Dragvoll hver eneste dag! La meg av slutte med å si at det er vel i løpet av en vakt (8 timer), at det er kun 5–6 stykker som ikke har munnbind. Jeg gir tommelen oppfor studentene.

LES OGSÅ: Vær glad i bussjåføren din!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her !