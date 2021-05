Valget må bli et sporskifte!

For dårlig kontroll har ført til at Norge selger våpen til land i krig

#minvalgkampsak: Jernbanereform

Det er så lett å ta toget. Vi vet hvor det går, når det går, og hvor du kan få svar. Sånn var det i hvert fall, til denne regjeringa tok over styringa, overstyringa av jernbanen – over hodet på ansatte og passasjerer. Det er ikke like enkelt lenger. Syns du at det har blitt lettere å reise med toget? Vet du hvem du skal ta kontakt for å få nødvendig informasjon? Kanskje for å få refusjon for en billett? For å varsle om barns farlige lek langs sporet? En gang – og det er bare et regjeringsskifte siden! – kunne du ringe NSB, og i verste fall bli veileda over til Jernbaneverket. Hvem tar du kontakt med nå?

NSB er blitt Vy, men hva driver de egentlig med? Jernbaneverket finnes ikke mer, og selv vi som jobber i jernbanen sliter med å skjønne hvem som har ansvar for hva, og om noen tar ansvar!

Du er ikke er alene hvis du går deg bort i den norske jernbanejungelen. Jeg er selv jernbaneansatt, og synes også at det til tider er svært utfordrende å forholde seg til jernbanekaoset i dag. For du må ikke høre på regjeringen og jernbanereformatorene. Du må ikke tro på Venstres Jon Gunnes som gikk til valg som jernbanevenn. Dette er skikkelig kaos! Skapt av dagens regjering, med Venstre som heiagjeng. Fornuften er borte, oversikt er umulig.

For ikke mange år kunne man rusle ned på Brattøra for å kjøpe noe så enkelt som en togbillett. Det var én ting å se etter: NSB-logoen. For det var jo NSB som både kjørte togene og solgte billettene. Men nå? Hvor på Trondheim S skal du forsøke å få noe som enkelt som en tur/retur Levanger? Big Bite? Forex? Entur? Narvesen?

NSB er borte, Vy er utkonkurrert. SJ kjører togene i Trøndelag. (Selv om det står NORD på togsettene, og vi i Spordrift sørger for skinnegangen, men det er bare for å gjøre opplevelsen ekstra spennende, med et lite rebusløp før selve reisen). Å være jernbaneforbruker i Høyre-Norge er utfordrende. Selv for en storbytrønder! Så får vi heller du google for å finne ut hvem du skal ringe. Hvis du vet hva du skal spørre om, og Google finner fram, da.

Jeg begynte selv som kontraktledningsmontør i Jernbaneverket, som så ble til Bane NOR, og er nå i Spordrift AS på Marienborg. Vi er skilt ut fra Bane NOR, men gjør det samme. Det er de samme sporene, og vi har den samme staten som eier. Men altså en annen regjering, som måtte alt kaste opp i lufta. For hva? Ideologiske prinsipper og privatisering? For å slippe utenlandske selskap til i togtrafikken? For å slippe private aktører inn på drift og vedlikehold av skinnegangen?

Jeg ser ingen annen grunn. Her er det de ideologiske prinsippene som rår. Koste hva det koste vil, for reisende og ansatte, staten og jernbanen. Hva er blitt så mye bedre med alle disse selskapene, enn de mange tusen dyktige fagfolka som drev jernbanen vår før denne regjeringa tok fatt med jernbanereform? De fleste har ett forhold til selve turen: Til toget, til konduktøren og denne mystiske, spennende lokføreren som vi ikke ser, men vet er der framme. De tilhørte ett selskap, som vi alle visste hva var, som vi kjente igjen. Selv den sterke merkevaren NSB på ofret på markedets alter.

Så har vi oss som jobber ute i sporet. Vi er neppe i folks bevissthet, men det gjør ikke noe, så lenge vi får lov til å gjøre en god jobb, og får toget fram! Vi var en gang ansatt i NSB, så i Jernbaneverket, så i Bane NOR – og nå i Spordrift AS. Vi er rundt 1300 kolleger som skal ivareta din sikkerhet når du velger å bruke toget. Det er vi som gjør sporet er trygt, som sørger for sikker strømforsyning, og som er der med så snart et uhell oppstår.

Vi er fortsatt de samme folka, med den samme kunnskapen og lønna, og som utfører de eksakt samme arbeidsoppgavene. Men som er flytta og forflytta, til hvilken nytte?

Har du, som togpassasjerer eller samfunnsengasjert innbygger, merket at det er blitt så mye bedre? For regjeringen hevder jo det. Den påstår at «Jernbanereformen har allerede gitt gode resultater». Har den det? Hvilke resultater? Og for hvem da? Joda, for de femti nye direktørmillionærene så har det jo funket enormt bra. For alle de nye styrene i alle disse nye bedriftene, kjempebra! Lederledd på lederledd på lederledd. Supert! Var det ikke denne regjeringa som var så opptatt av avbyråkratisering?

Enn for deg som skattebetaler? Enten du tar tog eller ikke. Har norsk jernbane blitt så mye bedre med alle selskapene, logoene og direktørene? Og, ærlig talt: Synes du det er greit å bli ført bak lyset på denne måten? Å bli servert skrøner om forenkling og forbedring, effektivitet og avbyråkratisering, sukret med tvilsomme tall om mulig gevinst? Når alt virkelig er blitt et salig rot?

Jernbanebyråkratene i rikshovedstaden er drevne tallmagikere. Høyrepolitikerne – hvori opptatt Venstre og KrF – er slepne (og jeg skrev ikke sleipe!) retorikere. De får alltids regnestykkene, både de økonomiske og politiske, til å gå i pluss. For noen.

Nei, vi er ikke dumme, vi i jernbanedistriktene. Vi går ikke på denne type retorikk.

Jernbanereformen alene er grunn god nok til å skifte ut dagens regjering, og flere av stortingsrepresentantene. Det er nok kaos nå. Bruk stemmeretten din i september. Sørg for et sporskifte som merkes: I landet, og for jernbanen!

