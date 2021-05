Synes du det har blitt lettere å reise med toget?

Kan få 3000 kroner i bot for å være to på samme elsparkesykkel

I Adressa 4. mai under Midtnorsk debatt med overskriften: «Valget må bli et sporskifte», stiller Eric Berget dette spørsmålet i sin utmerkede artikkel om alle endringene etter jernbanereformen. Jeg kan svare med ei lita historie. Jeg skulle reise fra Trondheim til Kristiansand, med overnatting i Drammen, og reiste om morgenen fra Trondheim med Statens Järnvägar (SJ). Jeg skulle bytte tog på Oslo Sentralstasjon.

På billetten hadde jeg bare åtte minutter til å finne riktig plattform og komme meg videre, så jeg spurte den danske konduktøren om jeg kunne bytte på Lillestrøm, for det visste jeg var mulig. Men nei, der kjører Vy, så da måtte jeg ha ny billett til Oslo S for min billett med Vy var fra Oslo S. Men jeg hadde god tid i Oslo for toget til Drammen gikk senere og fra ei anna plattform enn jeg hadde på billetten, fant dansken ut. Det verken han eller jeg visste, var at det går tog til Drammen med 15–30 minutters mellomrom.

Jeg rakk toget mitt på Oslo S. Nå var det Vy, men det gikk bare til Asker. Så var det buss for tog til Drammen. Neste dag skulle jeg videre til Kristiansand. Nå var det Go ahead, der kjører et engelsk selskap, må vite. Jeg visste det var buss for tog til Kongsberg, men på stasjonen fant jeg ingen busser. Der sto noen uniformskledde personer så det var i alle fall noen å spørre – trodde jeg.

Men nei, de var fra Vy de, så de hadde bare ansvar for bussene til Asker. Og bussene til engelskmennene hadde tydeligvis ikke noe å gjøre på stasjonsområdet. Jeg fant dem langt ned i ei sidegate. Og apropos utlendinger: Da jeg skulle hjem, ble det buss for tog fra Oslo S. til Trondheim. Forklaringa vi fikk, var at det hadde falt ned en kjøreledning om morgenen mellom Trondheim og Støren, så svenskenes tog som jeg skulle med om ettermiddagen, sto i Trondheim. Og vi – Vy – låner da ikke bort et togsett til svenskene?

