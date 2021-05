Elena (22) har MS: Invester i stamcellebehandling, invester i meg

For at havsenteret skal få plass på Tyholt, må bassenget flyttes

Jeg er en 22 år gammel grunnskolelærerstudent som elsker studiet mitt. Jeg er energisk og kreativ og nyter det å være til stedet sammen med elevene og utforske små og store spørsmål. Tiden flyr når jeg er i et klasserom og underviser, og jeg kjenner glede når jeg ser at en elev plutselig knekker koden på en oppgave. Jeg gleder meg til å jobbe som lærer.

En dag i mars 2020 våknet jeg brått på natta. Jeg var svimmel og hele rommet snurret med meg. I flere dager var jeg svimmel og kvalm, men så gikk det over. Noen dager etter, våknet jeg og skulle kle på meg, men jeg kunne ikke kjenne tekstilen mot huden min. Jeg var helt nummen på noen områder, og det endret seg ikke. Jeg oppsøkte lege, og etter flere uker og mange prøver ble jeg diagnostisert med Multippel sklerose.

Nå kan man få medisiner som bremser sykdomsaktiviteten i Norge, men det finnes ingen medisiner som kan kurere MS. I det siste har det vært diskusjoner om stamcellebehandling for pasienter med MS, og flere studier antyder at denne behandling kan gi langvarige bedring. Det foreligger en studie fra 2005 som viser gode resultater med HSCT-behandling, altså stamcellebehandling, men det norske forsker- miljøet ønsker ikke å iverksette dette før det blir gjennomført en ny studie med en kontrollgruppe. Dette er vanlig å gjøre, men vil ta flere år. (Gulati, 2021)

National Multiple Sclerosis Society har oppsummert forskningen som finnes så langt om stamcellebehandling, og konkluderer med at stamcelletransplantasjon kan være nyttig for pasienter med følgende kjennetegn:

De er yngre enn 50 år

De har hatt MS i under 10 år

De kan ikke bruke sterke bremsemedisiner, eller de opplever betydelige symptomer eller tegn til betennelser i hjernen til tross for at de bruker slike medisiner

Jeg oppfyller alle disse kriteriene og ønsker å få en sjanse til å ha bedre sykdomsprognose. Det finnes lite representativt statistikk i Norge over hvor mange med MS som er uføretrygde, men i en undersøkelse fra Sverige gjennomført i 2005 av den svenske registerstudien fant de ut at 61,7 prosent av MS-pasientene i Sverige var helt eller delvis uføretrygdet. Jeg trenger ikke å ta del i en slik statistikk. Jeg har lyst til å jobbe og være en bidragsyter i dette samfunnet.

25. mai blir det avstemning i Stortinget om MS- pasienter skal få tilbud om stamcellebehandling, enten i Norge eller i utlandet, finansiert av staten.

I mange politiske avgjørelser spiller de økonomiske utgiftene en stor rolle. I 2002 ledet Bjørn Svendsen ved Norges Handelshøyskole en studie som viser at totalprisen for hele pasientgruppen det året tilsvarer nesten en halv million per pasient. I noen tilfeller kostet medisinen alene opp mot 200 000 kroner i året per pasient. Prisen på stamcellebehandling ligger rundt en halv million kroner, men det er en engangsutgift, i motsetning til de dyre bremsemedisinene som man må ta kontinuerlig.

Å stemme for stamcellebehandling finansiert av staten er en investering. Invester i meg og gi meg den muligheten til å holde energien og engasjementet oppe og jobbe lenge med det jeg liker.

