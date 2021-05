Oppgitt over myndighetene: - De innbiller folk at nå kommer det vaksiner

Selv var hun bare seks år gammel da bestefaren forsvant etter en båttur mellom Sula og Trondheim i mars 1995.

– Jeg har funnet noen tegninger og noen brev som jeg skrev på den tiden. Jeg tegnet båten til bestefar.

– Jeg skrev at jeg gledet meg til at vi skulle sees igjen. At jeg håpet at han skulle bli funnet og at han ikke var død. Jeg tror det var veldig vanskelig for meg å forstå at han var død, sier barnebarnet Kristine Alise.

I videoen øverst i artikkelen kan du se Adresseavisens samtale om savnetsaker i Trøndelag. Her forteller Kristine Alise Olsen og savnede Odins foreldre Dan Yngve Jacobsen og Ingunn Hagen om hvordan de har opplevd at deres kjære aldri har blitt funnet.

Leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Trøndelag politidistrikt, Anders Sunde-Eidem, deltar også i første del av sendingen, og uttaler seg på generelt grunnlag om hvordan politiet jobber med savnetsaker.

LES OGSÅ: På 50 år er minst 68 personer savnet og aldri funnet i Trøndelag

– Håper hver eneste dag

Adresseavisens kartlegging viser at minst 68 personer er savnet og aldri funnet i Trøndelag fylke siden 1970. I et flertall av sakene vet de etterlatte mye om hva som skjedde, selv om den savnede ikke ble funnet. Dette er gjerne ulykker på sjøen der den savnede har havnet over bord eller der båten er forlist, men også i noen av disse sakene er det mange ubesvarte spørsmål.

I noen få saker er det umulig å si helt sikkert hva som hendte med den savnede. Odin-saken er én av dem.

18 år gamle Odin André Hagen Jacobsen forsvant i Trondheim den 18. november i 2018. Den siste sikre observasjonen av ham er fra et overvåkingskamera som viser ham gående på Pir2 i sekstida om morgenen.

– Vi går selvfølgelig og håper hver eneste dag at Odin skal komme gående hjem fra et eller annet sted. Men desto lenger tid det går, desto mindre realistisk er det selvfølgelig. Dagene er vanskelige. Det er vanskelig å ha noen slags normalitet i livet. Man har alltid en tanke på Odin uansett hva man gjør eller ønsker å få til, forteller Odins far Dan Yngve Jacobsen i samtalen. Her forteller de om tiden etter at Odin forsvant.

– Det plager oss virkelig hver eneste dag at vi ikke vet hva som skjedde med ham. Det er så tungt, sier mor Ingunn Hagen.

– Jeg drømmer om ham. Det er der liksom hele tiden. Odin, hvor er du? Hva har skjedd, spør hun.

Foreldrene håper det fremdeles kan komme viktige tips i saken.

LES OGSÅ: Odin-saken: Dette skjedde de første timene og dagene

– Høyt prioritert

Anders Sunde-Eidem i Trøndelag politidistrikt deltar i første del av sendingen, og sier på generelt grunnlag at Trøndelag politidistrikt prioriterer savnetsaker høyt.

– Det ligger litt i sakens natur at det blir høyt prioritert. Og grunnen til det er fordi det ofte står om liv og helse i disse sakene. Ofte er det også et kort tidsintervall vi har på å finne folk i live, sier han i sendingen.

