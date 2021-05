Myten om at vi må og kan jobbe lenger

Saken oppdateres.

Olav Noteng trekker i Midtnorsk debatt 7. mai en slutning om at siden brannfolk blir eldre og friskere, kan de dermed jobbe lenger. Denne slutningen har Noteng ingen belegg for å hevde. Det er nemlig ingen naturlov som sier at siden vi lever lenger, må eller kan vi jobbe lenger. Dette er en konstruert sannhet for å tilpasse seg virkelighetsfjerne skrivebordsteorier.

Det er bra å se at engasjementet rundt særaldersgrenser er stort. De foreslåtte endringene til regjeringen vil få dramatiske konsekvenser, ikke bare for brannfolk, men også for andre med slike aldersgrenser. Selv om Noteng gjentar påstanden om at særaldersgrensene ikke skal fjernes, kun fratredelsesplikten, så blir det ikke mer sant av den grunn.

Poenget med særaldersgrenser er å ivareta de mange som verken kan eller bør jobbe lengre, ikke de få som kan, men kanskje ikke bør. Derfor reagerer en samlet fagbevegelse. Fagbevegelsen har sagt at man er villig til å forhandle om særaldersgrenser, men da må man først finne løsninger som ivaretar de som må gå av tidlig. Deretter kan man diskutere hvordan man kan legge til rette for de få som faktisk kan fortsette i jobb. Men her handler det om å starte på riktig plass, og det har ikke regjeringen gjort.

Noteng tar opp et svært viktig og sentralt tema i denne debatten som ikke har fått nok oppmerksomhet. For når det legges fram et forslag om å fjerne særaldersgrensene uten at det foreligger noen som helst dokumentasjon på yrkenes belastning, er det på sin plass å rope et varsko. Det er skremmende at regjeringen ikke har konsekvensutredet hva det vil si for dem som står i yrkene og samfunnets sikkerhet. Her foreligger det bare en antakelse om at det kun er økonomisk motivasjon som avgjør avgangsalder til pensjonister. Dette er en virkelighet de aller fleste i sliteryrker ikke kjenner seg igjen i.

Når Noteng hevder at forslaget fra regjeringen kan styrke distriktene, så sier det egentlig mest om hvor dårlig det står til med distriktspolitikken til regjeringen. Jeg tror det finnes veldig mange andre tiltak for å styrke distriktene enn å fjerne en særaldersgrense som skal ivareta samfunnssikkerheten. Men det får blir en annen debatt.

Det er en konstruert sannhet at siden vi lever lengre må og kan vi jobbe lengre. Levealderen har økt i 100 år, og pensjonsalderen og arbeidstiden ble i løpet av 1900-tallet satt gradvis ned. Hvorfor? Fordi det var et politisk mål at pensjon er og skal være velferd, og at pensjon handler om at alle fortjener en verdig og trygg alderdom. Det er kun snakk om hvordan politikerne og partene i arbeidslivet velger å fordele verdiene i samfunnet.

