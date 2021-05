Store ødeleggelser for å spare fem minutter

Saken oppdateres.

Adresseavisen hadde et bilde av den nye motorveien mellom Ranheim og Værnes på side fire 19. mai. Bildet viser et enormt veikryss med fire rundkjøringer og et flettverk av veier. For å spare fem minutter kjøretid på strekningen.

Så mye omkalfatringer og ødeleggelser av områdene i forbindelser med bygging av såkalte «Nye veier».

For å spare 5 minutter!

Det burde heller bygges enda et tunnelløp for tog ved Hell og satse på miljøvennlig togtrafikk, og på sikt få godstrafikken

over på tog i stedet for å frakte den med tunge kjøretøyer på veiene. Og flytog. Det hadde vært noe.

Når jeg en sjelden gang reiser med fly, bruker jeg alltid toget for å komme til Værnes. Smart og billig.

Toget stopper ved Værnes flyplass - og en sparer parkeringsutgifter.

Vi må få inn noen nye hoder som kan tenke utenom mantraet «Nye veier».

Det koster veldig mye å bygge disse veiene, og de ødelegger store områder. Bilen skal ikke fram for enhver pris.

JA til dobbelt tunnelløp for tog i Helltunellen. Og gjerne flytog!



