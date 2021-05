Åpenhjertig kommuneoverlege Tove Røsstad: – Jeg er skittlei

Da Nataniel og Ingrid fikk vite at lærerne streiket, ble de helt fortvilet

Saken oppdateres.

Onsdag vedtok politikerne i Trondheim ny smittevernforskrift. Mens tiltakene lettes nasjonalt, må Trondheim vente før det skjer. For med høye smittetall etter flere utbrudd må Røsstad igjen advare byens innbyggere.

Les også: Ordfører Rita Ottervik ber folk være forberedt på ytterligere innstramminger.

I Omadressert kommer hun med avsløringer om hva som havnet i hennes messenger-boks fra mannfolk rett etter at pandemien var et faktum i mars i fjor. Hun snakker om våryrheten som har ført oss inn i smitteutbruddet som nå er. Og om stortingsvaksinen som fikk kommuneoverleger fra hele landet til å hisse seg opp. Uten å avsløre for mye.; det gjør ikke Røsstad, som i podkasten forklarer hvorfor ikke.

Det var altså i forrige uke det ble kjent at 500 vaksinedoser settes av til Stortinget, Høyesterett og nøkkelpersonell i departementet med samfunnskritiske oppgaver. Det ble det kok av gitt. Men er det bare sutring fra lærere og helsepersonell?

Ikke mindre kok blir det av at flere i regjeringen sier nei til tilbudet. Og det som får panelet til å riste ekstra på hodene - med og uten hår - er at selveste helseministeren, Bent Høie, er en av neifolka.

– Snakk om å stå sammen i regjeringen. Eller ikke, slås det fast.

Og du får selvfølgelig gode anbefalinger, og en aldri så liten historie, en tragisk historie, fra det som skjedde i Bymarka for nøyaktig 230 år siden.

