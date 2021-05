Turistkontor på nett

Sigrid fikk spørsmål om hvorfor hun hadde valgt et lavstatusyrke

På veien til butikken passerer jeg en plakat med et kvinneansikt

Saken oppdateres.

Digitalisering med nettbaserte tjenester er en lettvint måte å komme seg unna kostnader og krav til fysisk tilstedeværelse for kundene. Det meste kan kjøpes på nett og leveres på døren.

Man venner seg til det meste, men hva med turistene, synes denne gruppen besøkende i vår by det er flott med digitalturisme?

Besøkende fra andre land som kommer enten med båt, fly, bil, tog, sykkel eller til fots, surrer rundt i byen, går seg på stengte butikkdører før klokken 10 og leter etter et turistkontor hvor de kan få informasjon om byen og Trøndelag. Hvor det er severdigheter i tillegg til Nidarosdomen som de gjerne kjenner bedre enn oss. De ønsker kanskje noen å snakke med, på et språk de forstår, få et kart, bestille hotell, få forslag til ruteopplegg, veksle penger med mer, og ikke minst møte andre turister og utveksle noen erfaringer.

Samlet sett er det snakk om et konkret møtested med en uvurderlig misjon for en som ikke kjenner byen. Vi må med andre ord være tilstede og yte service.

Nedgraderingen av denne virksomheten startet med flytting av turistkontoret fra Torvet og ned til en mer anonym og håpløs plassering i andre etasje i Nordre gate og deretter til en enda mer håpløs adresse i Søndre gate. Turistene lette og lette.

Det samme gjorde hotellsjefen på hurtigruten for en tid tilbake. De lå værfast i Trondheim og ventet på fly med rundturpassasjerer. For i mellomtiden å aktivere gjestene om bord ble det forsøkt å opprette kontakt med turistkontoret i byen, uten å lykkes. De ga opp, ringte Røros turistkontor og i løpet av en halvtime var det organisert busser til Røros med komplett omvisning og retur Trondheim.

Enkelt tilfelle? Neppe. Vi snakker om markedsføring, profilering og ytelse ovenfor en viktig målgruppe og på dennes premisser. Dra på studietur til for eksempel Bergen og se hva de gjør for turistene.

