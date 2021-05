Bygger ikke ut E6 for å spare fem minutter

Imponerer med rå styrke: Her er tipsene for effektiv styrketrening uten vekter

Jeg må si jeg reagerer sterkt på uttalelsen til Ingrid Lunden i Adresseavisen, 26.05. Det er vel ikke først og fremst for å spare fem minutter at E6 Trondheim - Stjørdal blir utbygget med to løp.

Jeg inviterer deg til å stille i kø en vanlig ukedag i rushtrafikken når Væretunnellen er stengt. Køen starter nederst i Moholtlia og løser seg ikke opp før en kommer til Vikhammerkrysset. Én til halvannet time time i kø. Det går knapt en dag uten at en av tunnelene er stengt, og det er det vi som bor langs gamle E6 som får svi for.

Den løsningen du kommer med, ligger veldig langt fram i tid. Og så syns jeg du skal tenke på at kollektivtrafikk ikke passer for alle. Ikke alle bor langs tog eller busslinje. Du må heller prøve å se helheten i dette. De som kjører bil gjør det ikke for artighetens skyld!