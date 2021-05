Første steg på en lang vei

Saken oppdateres.

Streik er et av historiens viktigste verktøy. I mange andre land preges debatten rundt arbeiderrettigheter av knuste drømmer, vold og hat. I Norge preges den samme debatten hovedsakelig av demokratiske krefter, der den største av dem alle er fagforeningene. Lærere og sykepleiere, som enhver annen yrkesgruppe, har ikke bare rett til å streike: Det er deres plikt! For, de streiker ikke bare for seg selv og for lønnsslippen på slutten av måneden. De streiker for selve læreryrket og bærekraften til norsk arbeidsliv som helhet. Vi har sett nå, i årevis, at regjeringa har gjort det den kan for å rasere det norske næringslivet. Midlertidige ansettelser, små stillinger og sosial dumping er en stor del av arven til Erna og Høyre. Når staten og stortingsflertallet da ikke stiller opp for arbeiderklassen, så vi selv gjøre det. Presis på lik linje med busstreiken og vekterstreiken, er dette en legitim streik som handler om mer enn bare pengene.



At vi kan ta kampen for en bedre og mer bærekraftig tilværelse i egne hender er ikke bare en egenskap ved det norske samfunnet: Det er en utrolig frihet som vi ikke bør ta lett på. Så, når det sies at det var «dårlig timing» eller når det ytres om at det er usolidarisk å streike i krisetid, må jeg bare si meg uenig. Klassekampen og kampen for det ryddige, ordentlige arbeidslivet venter ikke på arbeiderklassen. Om vi legger oss ned og venter ett år får vi ikke mer neste år: Det vil bare bety ett år med mindre reallønnsvekst oppå de mange årene med stagnerende reallønnsvekst. Trenden i samfunnet har i årevis vært at de rikeste blir rikere mens resten av oss står på stedet hvil: Det har faktisk blitt så ille at NRK nylig kunne melde om at den øverste 1-prosenten av Norge nå tjener hver femte krone.

Så, om det ikke var tid for deler av arbeiderklassen å ta i bruk sitt viktigste fredelige verktøy for økonomisk utjevning, da må man nesten lure på når det hadde vært det. Virkeligheten er jo selvsagt den at det aldri vil være det riktig tid for en streik. Det finnes ikke en uke, en måned eller en periode i året hvor det «passer» at arbeiderklassen ikke arbeider. Samfunnet med dets næringstopper og direktører er avhengig å høste fruktene av vårt arbeid; noe som i og for seg er en god ting, da de fleste av oss trives i arbeid. Men, for at folk skal trives i arbeid og for at Norge skal fortsette å være i verdenstopp på produktivitet, effektivitet og kompetanse; for at det skal fortsette å være typisk norsk å være god, må det streikes. Det er nemlig ikke applaus som smører det norske maskineriet, og det er definitivt ikke applaus som setter mat på bord for bonde eller sykepleier. Vårt samfunn, det varme samfunnet som slår ned bølge etter bølge med pandemi, er avhengig av godt betalte og fornøyde arbeidere.

Det er kanskje ingen overraskelse at det gleder oss i Arbeiderpartiet at arbeidere i Norge står opp for seg selv og for sitt yrke, men det er likevel en unektelig sannhet at det bringer glede. For, pandemien har ikke bare brakt med seg håndsprit og munnbind; den har og brakt med seg en ny bølge av drivkraft i arbeiderklassen. Det ligger et ønske i Norge om å ikke bare ta Norge tilbake dit det var, men langt forbi. Bygge landet, og reise et sterkere, sunnere og friskere Norge: Et Norge der det endelig igjen blir vanlige folk sin tur. Det er selvsagt langt dit hen, men det første steget på veien mot det gjenreiste Norge er å sikre at vanlige folk ikke tar et steg tilbake, men heller et steg forover.

