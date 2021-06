Politisk smittevern?

- Vi er så klart lei oss for det her

Tiden er inne for å gi norske hytteeiere i Sverige kompensasjon for koronatap

Politikere synes i denne situasjonen det er viktigst med handlekraft. Ikke å tenke på at folk mister jobben, mennesker blir ensomme og mye mer. «Nå er det alvor», sitat Rita Ottervik. «Smitten eskalerer», sitat Harry Tiller.

Men, i Trondheim var det 44 smittede 26. mai, 31.5 var det 17, tallene har gått ned hver dag.

Så innførers tiltak. Stengte museer, som om noen få interesserte utgjør smittefare. Stengte teatre, kino med mer som om noen få tilskuere i en stor sal er noe problem. Skjenkeforbud, som medfører lukkede restauranter, som om pliktig hovedrett ikke hadde vært nok for å unngå barrunder. To personer i private hjem som kun er latterlig.

Dessuten kommer det også frem at nær alle har milde symptomer, det dreier seg om unge smittede. Ikke kom med at også unge kan bli alvorlig syke, men også unge kan dø av influensa. I gjennomsnitt dør ca 70 personer under 50 år hvert år av influensa (totalt cirka 1000 døde). Det er for øvrig hvert år 2500-5000 sykehusinnleggelser grunnet influensa. Antall sykehusinnlagt i Norge nå 71, for noen uker siden 300. De eldre er vaksinerte.

Det virkelig underlige er at det store flertall politikere ikke har en tanke is i magen og kunne sett situasjonen noe an, ikke begynt å reflektere over at nok er nok! Nå må vi begynne å leve igjen.

