Uklokt å kompensere for snømangel med klimaødeleggende kunstsnø

Snøen forsvinner fra lavlandet og litt til på hele Nordkalotten. På TV ser vi skiløperne gå på smale striper av kunstsnø i ellers snøfrie skoger. I Falun har man måttet skave kunstsnø av hoppbakken for å få til en redusert langrennsløype til verdenscupen. Allerede for fem år siden måtte man frakte syv godsvogner med snø til Anchorage bare for å få til en seremoniell åpning av Iditarod-løpet - i Alaska.

Når vil bjellene så smått ringe for ski-idretten og politikerne? Det er menneskeskapt aktivitet som har skapt klimakrisen. Det virker uklokt å skulle kompensere for klimaødeleggelsene med en klimaødeleggende og energikrevende kunstsnøproduksjon. Det vi burde gjøre er å ta klimakrisen på alvor og håpe at det ikke er for sent.

Idrettens respons på klimakrisen er imidlertid å gjøre vondt verre - energisløsende kunstsnøpoduksjon, snølagring og snøtransport. I 2020 kjøpte NM-arrangør 100 lastebillass med kunstsnø fra Kongsberg til Konnerud for å berge NM. I Drammen kom det politisk forslag om at kommunen skulle kjøpe klimakvoter for å bøte på elendigheten. I 2019 kjørte man 150 lastebillass med kunstsnø fra Konnerud til Drammen sentrum for å lage skirenn – og arrangør fikk beskjed om å frakte snøen tilbake igjen etterpå.

Trondheim holder på å svi av 1, 2 milliard i Granåsen med et unnarenn til 300 millioner for å arrangere et VM på ski ingen andre byer på kloden vil ha. 8. juni skal Formannskapet stemme over mer av det samme – nå i fine Estenstadmarka.

Det blir fra tid til annen hevdet at vinterskilobbyen er økonomisk bedrestilte klimakrisefornektere som går på en miks av testosteron og fluor. Hvorvidt dette er tilfelle eller ikke er jeg usikker på, men om det stemmer ser jeg ikke bort fra at de også innehar medlemskap i Flat Earth Society.