- Jeg kjenner folk som har dratt ut råtne tenner selv, fordi de ikke har råd til tannlege

Hun vil kjempe for økt bemanning i barnehagene, mot vindkraft og mot at noen få kan ta ut store verdier fra «felleskassa». Hege Bae Nyholt svarer for Rødts politikk i studio hos politisk redaktør Siv Sandvik.

HØR på podkasten ved å klikke på bildet øverst på denne siden, eller går inn i Omadresserts kanal der du vanligvis lytter til podkast (f.eks. Acast, Spotify, iTunes).

- Forskjells-Norge er i galopperende utvikling, sier Rødts listetopp fra Sør- Trøndelag valgkrets.

Derfor vil hun ha flere gratis tjenester, som SFO og barnehage, bind og tamponger - og tannlege.

- Jeg har venninner som velger å bore uten bedøvelse, ikke fordi de er så tøffe, men fordi det koster så mye. Jeg kjenner folk som har dratt ut råtne tenner med Leatherman-en sin, fordi det koster så mye å gå til tannlegen. Og dette er folk i ganske vanlige jobber.

Når mye skal bli gratis for alle, må noen betale mer. Hør Sandvik utfordre Rødts skattepolitikk. Hva vil egentlig partiet med den private eiendomsretten? Og hva skal vi leve av når oljealderen tar slutt?

I podkast-serien «Kampen om trønderbenken» møter Adresseavisens politiske redaktør Siv Sandvik trønderske listetopper fra de ni partiene som er representert på Stortinget i dag. Noen av dem representerer Sør-Trøndelag valgkrets, andre Nord-Trøndelag. Her vil de svare for politikken sin, og lette på sløret slik at velgerne blir bedre kjent med dem. Hvem fortjener din stemme? Følg med!

