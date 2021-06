Velkommen til Trøndelag, trøndere!

- Dette er ikke tiden for sommeravslutninger og store samlinger

Holder landsmøtetalen fra hjemmekontor med far

- Det er rørende og sterkt at jeg og dette bildet har vært inspirasjon

TV 2: Kommunestreiken avsluttes – regjeringen går inn for tvungen lønnsnemnd

Saken oppdateres.

Til alle trøndere som har ligget søvnløse etter kommentaren i Adressa fredag: Dere er hjertelig velkomne til å feriere i Trøndelag. Til alle andre nordmenn – dere også!

Adressas kommentator beærer oss med en kommentar, etter at våre digitale kanaler har endret navn til «Explore Trøndelag». For det er det vi snakker om – våre digitale kanaler. Ikke selskapet. Vi heter fortsatt Trøndelag Reiseliv, slik vi har gjort i 30 år som markedsfører, kompetansesenter og heiagjeng for reiselivet.

LES KOMMENATREN: Vi trøndere er ikke velkomne lenger. De vil heller ha utlendinger

Så, hvorfor er det slik at våre digitale kanaler nå heter «Explore Trøndelag». Er det fordi vi vil lokke til oss utenlandske turister, i ei tid hvor de uansett ikke kommer? Samtidig som vi ønsker å signalisere til trøndere og nordmenn at de er uønsket? Slik Adressas kommentator foreslår?

Om noen faktisk lurer, så er svaret selvsagt «nei».

I fjor presterte våre målrettede kampanjer nær 25 millioner kampanjeeksponeringer og nådde 1,8 millioner personer. I sommerferiemåneden juli ble Trøndelag reiselivsvinneren nasjonalt, utfra økning i besøkstall. Det jobbes godt, men Trøndelag Reiseliv er ingen stor organisasjon. Vi er seks personer, hvor halvparten er dedikert til markedsføring og kommunikasjon.

Derfor må vi hele tiden lete etter grep som gjør vårt arbeid mest mulig effektivt.

I tillegg er kampen om oppmerksomheten i markedet stadig tøffere. Kampen om de besøkende post-korona er allerede i gang.

Derfor må det være enkelt å finne oss i alle kanaler.

Tidligere måtte vi drive Facebook-sider på norsk, engelsk og tysk. For en liten organisasjon er det krevende. I dag oversetter Facebook og Instagram innleggene automatisk til brukernes eget språk. Ergo kan vi drifte én side for alle målgrupper. Slik frigjør vi tid til andre oppgaver i en liten organisasjon. Men da trenger vi et navn som fungerer på alle språk.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Det er også enklere i markedsarbeidet og for brukerne, når websida, den kommende engelske websida, Facebook-sida og Instagram-kontoen alle har samme sidenavn og samme navn i nettadressene. Jeg kan love at epost-signaturen min straks blir ryddigere.

«Men hvorfor et slikt navneskifte midt i en pandemi, når det uansett ikke vil strømme japanere til Snåsa», undrer Adressas kommentator.

Alle som har prøvd å endre sidenavn og merge sider i Facebook sin verden, vil allerede nå kjenne på ubehaget og frustrasjonen de prosessene medfører. Slike endringer er ikke alltid en smidig prosess, men en kamp mot feilmeldinger uten mening, ubegrunnede avslag – hos en mastodont av et selskap uten en åpen hjelpe-telefon. Den dagen vi faktisk fikk gjennomført endringene i Facebook, er fra nå av flaggdag hjemme hos meg.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Norsk under strekt press fra engelsk

Det kommer kanskje ikke japanere til Snåsa i år. Jeg vet ikke om det er de prioriterte målgruppene til Snåsa heller, sånn sett, men la gå. Jeg forstår hvor Adressas kommentator vil. Markedsføring og omdømmebygging er imidlertid ingen sprint, det er et ultraløp. Kampen om neste års turister er allerede i gang. Trondheim er vertskap for European Region of Gastronomy (ERG) i 2022. Vi, som samarbeidspartner til ERG, er allerede tungt i gang med å kommunisere dette i internasjonale markeder og til internasjonale medier. Tenk om vi ikke gjorde det ... Da burde vi fått en Adressa-kommentar da!

Trøndere og nordmenn er absolutt ønsket i Trøndelag. I alle sammenhenger oppfordrer vi nå aktivt trønderne til å bruke Trøndelag. Én av tre reiselivsbedrifter frykter konkurs, derfor betyr det uendelig om også trønderne brukere lokale opplevelser i sommer, handler lokalmat når de er på hytta, tar med feriegjestene rundt i Trøndelag. Om Adressas kommentator er bekymret for navnet på våre digitale kanaler, så er vi bekymret for reiselivsbedriftene i Trøndelag. Reiselivsbedrifter som også bidrar til bolyst, integrering, samfunnsutvikling og self-esteem for enkeltaktøren, kommunen og hele Trøndelag.

Jeg utfordrer Adressa til å bli med i heiagjengen for trøndersk reiseliv i sommer. Synliggjør alle de fantastiske tilbudene i dette flotte fylket. Det er godt lesestoff – for ifølge ferske tall, er det ingen som er mer reiselystne enn trønderne i sommer! Hjelp oss å vise fram alt det flotte trønderne kan oppleve i sitt eget hjemfylke.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !