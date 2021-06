Bruker av Strindamarka: Et stunt for å få anlegget til å framstå som et kompromiss

Planene om skianlegg i Strindamarka skal snart behandles i formannskapet i Trondheim.

Undertegnede er med i en gruppe som er redd for at marka skal bli ødelagt av disse anleggene. Vi er glad i marka som et turområde for godt gammeldags friluftsliv. Vi har behov for marka som et pusterom for ro og naturopplevelse. Dette blir enda viktigere jo mer byen vokser. Mange barnehager og skoler bruker marka til nettopp læring og naturopplevelse.

Nylig hadde Adresseavisen oppslag om at asfaltering av løyper fjernes fra planene. Sløyfing av asfalt oppleves kun som et stunt for å få anlegget til å framstå som et «kompromiss». Håpet er antakelig å ta brodden av motstanden. Dermed blir dette lettere å «selge» til politikere og planleggere. Asfalt eller ikke er imidlertid ikke det største spørsmålet.

Det er ANLEGGET som sådan som er ille. Store anleggsarbeider vil i seg selv skade marka. Dyrelivet forstyres og fortrenges. Uopprettelige skader kan påføres habitatet for mange arter. Artsmangfoldet trues.

Selv om asfalten ikke legges, inneholder likevel planen anlegg av nye løypetraseer. Rulleski kan også benyttes på grusbane.

Anlegg med snøkanoner for produksjon av kunstig snø er svært ødeleggende for miljøet. Dette betyr et enormt forbruk av vann og energi. Vannet tappes fra markas eget vatn. Dette vil ødelegge våtområdene og tilhørende amfibier og planter.

Vi som liker marka som et fredelig og stille sted for godt gammeldags friluftsliv blir fortrengt. Fortrenges vi fra Strindamarka, vil det garantert bli økt trykk på Jonsvatnet - Byen drikkevann. Dette er ikke en ønsket utvikling.

Bygging av klubbhus og stadion forutsetter ekspropriering og nedbygginga av landbruksjord. Trondheim er verst i landet på nedbygging av dyrka jord. Gamle Strinda kommune var en av landets største jordbrukskommuner. Nå er snart alt nedbygget. Nylig vedtok bystyret nedbygging av enda mer god landbruksjord på Rotvoll. Dette vedtaket var framstilt som et kompromiss. Blokkene kryper stadig nærmere marka.

Nå er det viktig å sette strek!