Saken oppdateres.

På Twitter natt til 5. juni: Trondheim Politiet er på Festningen etter flere meldinger om bråk. Patrulje anslår at det er 200 personer på stedet som påstår de er i samme kohort ... God stemning. Tilkaller for øvrig brann etter at det ryker fra en engangsgrillcontainer på stedet.

Hva skjer? Offentlige (i.e. kommunens) parker og grøntområder fylles opp av mennesker med engangsgriller, alkohol, medbrakt lydanlegg men uten tommestokk. Det gjaller over hele området. Folk bor i husene om kring - enten de har hjemmekontor – små barn – alvorlig sykdom – skiftarbeid - og forholder seg til lovpålagt krav om nattero mellom klokken 23 og klokken 07.

Verken Morten Wolden eller Rita Ottervik eller formannskapet kan pålegge befolkningen i Trondheim kommune lokale forskrifter om det ikke er mannskap til å håndheve avvik. Politiet har en viss mengde patruljer. De må prioritere. Hvem ellers er bemyndiget? Satser man på selvtekt? Skal nabolag gå inn i en svært smittefarlig og tydelig beruset forsamling («god stemning») og be pent om nattero og minne om kohort-bestemmelsene?

Gir det maktglederus å stenge skoler – stenge museer- teaterforestillinger – konsertarrangement – kvele planlegging av – ja – fremtidige store og små arrangement fordi noen - som i følge helseministeren - ikke skal skamme seg – og som utøver skamløs oppførsel på bekostning av alle oss andre?

Hvorfor uttaler kommunedirektøren at han gruer seg til helgen. Har man ikke kontroll? Skulle ikke nedstengningen 31. mai kontrollere det siste store smitteutbruddene særlig blant ungdom i mai måned?

Det er nå lov til ett til to besøk i heimen. På kommunens hjemmeside får vi for eksempel en detaljert forklaring på hva som menes med sosiale kontakter per uke.

For hvem gjelder egentlig disse påbudene? For vanlig kirkebesøkende – (vi teller til 20 ...) for personer med engasjement i frivillig kulturliv (forbudt), for akustiske konserter/arrangementer uten alkoholservering? For personer som er vaksinebeskyttet? For ikke-vaksinerte personer som er livredd smitte og som mer enn noen gang isolerer seg?

Håndtering av en pandemi er selvsagt ekstremt komplisert. Imidlertid har myndigheter - og også befolkningen nå så god erfaring med alle forhåndsregler og farer - at samspillet burde kunne være smidigere enn det som nå oppleves.

Nå settes grupper opp mot hverandre - koste hva det koste vil – og ulydigheten er inspirerende.

