Frustrert mor: Når ble alkohol viktigere enn barn og unge i byen vår?

Saken oppdateres.

Kjære Trondheim kommune. Her kommer det ett stort hjertesukk fra en meget frustrert mor. Mitt barn skal begynne på skole til høsten. Han vil gå fra en trygg og kjent hverdag, til ny hverdag på skolen. En av livets største omstilling og endring i livet for barn på 5–6 år. Det er mye spenning og følelser knyttet til dette, også usikkerhet, utrygghet og tristhet.

Dere legger dere ikke til rette for å skape en trygg og sikker overgang, alt av avslutninger på barnehager er avlyst, det samme er tilvenning og bli-kjent dager på skolene. Å gå til noe helt ukjent, kanskje til og med uten noen barnet kjenner fra før av, uten trygge voksne – uten kameraten eller venninna. Det er utfordrende for en liten kropp.

I stedet for å fokusere på denne delen av befolkninga i byen, velger dere å legge til rette for at Bendik og kompisene skal få skjenk fram til klokken 22 hver kveld. Logisk? Biter ikke koronaen på etter ett måltid og ett par pils, kanskje? Eller har dere bare glemt Fire Fine og 17. mai?

Når ble alkohol viktigere enn barn og unge i byen vår? Hører dere selv hvor bak mål beslutningene dere la fram i Adresseavisen torsdag 10. juni er? Hvis dere har glemt det, så kommer en kort oppsummering her: «Endelig er kranene åpne – løp og kjøp ØL» sammen med «Barna får ikke avslutninger eller besøksdager på skolen». Og sist men ikke minst at dere legger dere på en strengere linje enn de nasjonale anbefalingene.

Vi har alle, store som små, vært berørt av pandemien vi befinner oss i – og vi har alle bidratt i denne dugnaden. Men når «dugnaden» blir slik i kommunen at voksne og deres behov for alkohol er viktigere enn barn og unge, da mister du meg! Og for den sak skyld, sikkert en del andre foreldre/voksne også.

Jeg og min samboer leverer og henter barnet vårt i barnehagen hver dag – fem dager i uka. Hvordan kan det være mulig at jeg er mer smittefarlig under en utendørs avslutning i barnehagen enn når jeg leverer og henter? Har dere noen forskning som viser dette?

Deres valg på å kutte ned på viktige og store hendelser i livet til de sårbare barna er helt utenfor hva jeg kan fatte at dere kan finne på. Det er dere som skal legge til rette for barn og unge, dere har ett stort og viktig samfunnsansvar på å se alle, ta hensyn til alle, selv midt i en pandemi! Jeg er lei av korona, jeg er lei av smittevern – men jeg følger alle råd og restriksjoner. Jeg bidrar i denne dugnaden og det samme gjør barna – og hva får vi igjen for det? Jo, åpne kraner på Solsiden.

Regner ikke med å bli hørt, eller at Trondheim kommune endrer på valgene sine – da jeg verken legger igjen mye «laks» på byen, eller har meldt meg på Paradise Hotel. Jeg har prøvd i hele uka å få gode svar fra kommunen på mine spørsmål, både skriftlig og på telefon – uten noe særlig hell. Og ekstra artig at kommunen legger ut en artikkel i Adresseavisen samme dag, som jeg truer med å gå til samme avis for å legge fram min frustrasjon. Tilfeldighet? Neppe.

Tenk på dette, kjære Trondheim kommune, tror det er et stort flertall på sånne som meg (sinte og frustrert foreldre i byen vår) enn sånne som Bendik! Og vi har mista litt piffen nå.. Dere har en liten uke på dere til å gjør livet enklere og tryggere for de små, deres valg og vilje til å gjøre en forskjell er NÅ! Jeg har trua på at dette klarer kommune, barnehagene og skolene å få til før sommeren, spørsmålet er bare om lysten og viljen er til stede? Vil dere holde dugnadsånden oppe i sluttfasen, tenk med hodet og ikke med....!