Ingvild Kjerkol: - Klart jeg har lyst på helseminister-jobben

Aps helsepolitiske talskvinne har sittet på Stortinget i snart åtte år. Hvem velger hun av Audun Lysbakken og Trygve Slagsvold Vedum? Hva vil hun gjøre med jordmormangelen? Og hva synes hun egentlig om at det er to statsministerkandidater på rødgrønn side?

HØR på podkasten ved å klikke på bildet øverst på denne siden, eller gå inn i Omadresserts kanal der du vanligvis lytter til podkast (f.eks. Acast, Spotify, iTunes

Politisk redaktør Siv Sandvik utfordrer Kjerkol på Aps helsepolitikk, og svinger også innom Arbeiderpartiets famøse fylkesårsmøte i Trøndelag i fjor, der hun ble valgt til fylkesleder. Flere i partiet tok et oppgjør med det de mente var en ukultur i Trøndelag Ap.

- Har du rydda opp, spør Sandvik.

- Det kan man ikke si at man har gjort, for det å utvikle en partikultur er en hverdagsjobb. Det handler om at godt kameratskap ikke er noe vi bare snakker om i taler og på partimøter. Det er en kontinuerlig prosess. Det jeg har sagt tydelig er at det skal være trygt å si fra i Arbeiderpartiet, sier Kjerkol.

I podkasten kommer hun med en garanti til fødende, trønderske kvinner - og Siv Sandvik får et spørsmål som hun sliter med å svare på.

Omadressert spesial: I podkast-serien «Kampen om trønderbenken» møter Adresseavisens politiske redaktør Siv Sandvik trønderske listetopper fra de ni partiene som er representert på Stortinget i dag. Noen av dem representerer Sør-Trøndelag valgkrets, andre Nord-Trøndelag. Her vil de svare for politikken sin, og lette på sløret slik at velgerne blir bedre kjent med dem. Hvem fortjener din stemme? Følg med!

