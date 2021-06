Kjære Lasse Arntsen, jeg er mor til en skolestarter

Har anmeldt to personer for brudd på karanteneplikten: - Var nødt til å gjøre det

Etter at Rikard delte innlegget, har sønnen Finn (19) fått over 30 tilbud: - Fantastisk respons

Dette er et mageplask og ikke Trondheim by verdig

Saken oppdateres.

Kjære kommunaldirektør Lasse Arntsen. Vet ikke hvordan du ser på dette, men i mine øyne er det en stor milepæl, en overgang fra barnehage til skole. Mitt barn har helt siden barnehagestart gledet seg til en dag å skulle stå og synge med skolestarter-klubben for alle på sommerfesten. Akkurat slik vi har sett andre skolestartere gjøre hvert år. Og det har vi foreldre også gledet oss til.

LES OGSÅ: Trondheim anbefaler å holde foreldre utenfor skoleavslutninger

Med pandemien har forventningene blitt justert. For både store og små. I fjor ble avslutningen gjennomført uten den store sommerfesten, og kun for skolestartere og deres foreldre. Én forelder per barn. Utendørs. I fjor fikk vi gjennomført, og da var det ikke engang snakk om (full) vaksinerte foreldre.

I år er det ca. 16 skolestartere totalt fordelt på to grupper i barnehagen der barnet mitt går. Med én forelder hver, er vi oppe i 32, pluss noen barnehageansatte er vi godt under 40 til sammen. Uten fest, uten servering. Bare en enkel seremoni. Bare små barn som synger stolt «Første dag i første klasse» for sine foreldre. Og som får utdelt en rose. Jeg ville ha stått og hutret ut i stormvær om nødvendig for å få med meg denne begivenheten. Og dette sier dere nei til...

LES OGSÅ: Gjenåpningen har startet – dette er koronareglene i Trondheim

Jeg kan godt forstå at de store sommeravslutningene ikke er ønskelig. Men dette er ikke vanlig sommeravslutning, det er en markering av overgangen fra barnehage til skole. Jeg kunne også godt akseptert dette dersom Trondheim var helt stengt ned, der all form for samlinger var uaktuelle. Men det jeg IKKE kan fatte er hvordan dere kan stå og si nei til de minste, samtidig som dere er i ferd med å åpne opp resten av Trondheim. Jeg leser meldingen fra barnehagen om at de avlyser den lille markeringen vår, samtidig som jeg leser artikler i Adressa om NHO med den største øl-muggen på Graffi Solsiden, åpning av treningssentre. Ikke for å snakke om at dere faktisk åpner opp for enda større arrangementer i form av vitnemålsutdelinger. Dette er en hån.

LES OGSÅ: Stine: Her kommer ett stort hjertesukk fra en meget frustrert mor

Jeg har vært en pliktoppfyllende borger, fulgt alle koronaanbefalinger og råd til punkt og prikke, for oss alle, til det beste for samfunnet. Det har vi gjort alle som en i familien. Og barna har vært eksemplariske. Men dette, dette er dråpen! Denne plutselige, overdrevne trangen kommunen utviser til å beskytte barn. Ingen her i verden vil beskytte barna mer enn deres egne foreldre. Men dette er ikke veien å gå! Mitt hjerte brister.