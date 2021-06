Når grisebingen kun er pengebingen

Disse to har vridd hjernen over 100 ganger det siste året

Saken oppdateres.

I Adresseavisens reportasje om grisebønder 10. juni står det at det er om lag 2000 grisebønder i Norge, og hvis det stemmer at Mattilsynet blant 393 grisebondebesøk, fant 81 saker med avvik i regelverket, er dette 20 prosent av besøkene. Hvor grove regelbruddene er, oppgis det ikke, men det er tvilsomt 81 alvorlige lovbrudd. Og hvor mange lovbrudd er det egentlig blant alle disse 2000? Det er på tide at Mattilsynet endrer rutiner, krav og gjennomfører hyppigere kontroller, også flere tilfeldige kontroller.

Selv om jeg kun er 21 år og er oppvokst i Trondheim, har jeg jobbet på ulike småbruk i sommerferiene de siste tre årene og sett kunnskapsrike, flinke bønder med stor kjærlighet for dyrene sine, både storfe- og grisebønder. Jeg mener problemet ligger i enkelte storskalagårder, der det handler om å tjene mest. Ergo ha flest mulig dyr presset inn i grisebingene. Grisebingene er ikke lenger fylt med dyr, det er blitt til en pengebinge.

I dagens samfunn er det å være bonde allerede et yrke som er underbetalt, og når det i tillegg føres stigma rundt svineproduksjon, kan yrket få enda dårligere betalt av dårligere salg blant oss forbrukere. Jeg vil ikke at det skal bli boikott av norske svineprodukter fordi enkelte gårder ikke klarer å se grisen for det den virkelig er – et levende individ med behov. Jeg vil heller at vi retter fokuset mot Mattilsynets rutiner, hvor det tidligere har vært altfor enkelt å loggføre at alt står bra til, uten at noen faktisk har tatt tak i eventuelle lovbrudd.

Det kan ha noe med at Mattilsynet er blitt byråkratisert, slik Svineportalen, nettavisen for magasinet Svin, skriver i artikkelen «Ikke glem dyrehelsa!». Der skriver de at tidligere har det vært om lag 200 distriktskontorer i Norge, mens i 2013 var det kun 64 igjen. Hvis det betyr at det er for lite arbeidsplasser innen Mattilsynet, og det derfor ikke blir gjennomført gode nok rutiner, foreslår jeg at det utvides flere arbeidsplasser innen dyrevelferd og veterinærer. Da kan vi få til denne drømmen om bedre dyrevelferd og flere glade griser.