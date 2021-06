Jonsvatnet for syklister

Saken oppdateres.

Min kone og jeg har blitt ivrige tursyklister, og med elsykler får man sett mer av byen vår og omegn enn vi tidligere aldri har fått med oss. Det er mange hyggelige sykkelturer og i en by som er i stor forandring, er dette morsomt.

Trondheim kommune og Malvik kommune skal ha skryt for sine sykkelveietableringer, man sykler faktisk på sykkelsti fra Væretrøa og helt inn til Værnes/Stjørdal. En lunsj på Kafe Rampa i Hommelvik for å få servert den best karbonaden med erter og løk du kan få kjøpt, er turen høydepunkt. Meget hyggelig folk og fantastisk mat. Ellers flott sykkelsti fra Sluppen over Heimdal og ned til Klett hvor man følger veien utover til Spongdal. Kunne nevnt flere ruter i fleng, det er mye bra.

Kjære Trondheim kommune, hva med Jonsvatnet rundt? Dette er en fantastisk fin treningsrunde for oss syklister med mye opp og ned og god standard på veien unntatt de fem kilometerne med grusvei, som er i dårlig forfatning. Er det muligheter for at vi kan få asfalt på denne strekningen i løpet av denne sommeren? Leste for øvrig i avisen i dag en artikkel hvor veistandarden fra Solbakken bru over til Bruråk er forferdelig og til dels farlig. Jeg håper noen tar dette på alvor og får utbedret dette, da jeg er helt enig. Sykla der noen ganger sist år, og slik jeg ser det, blir det bare verre og verre.

La meg avslutte med en bønn om asfalt på grusveien i enden av Jonsvatnet. Dette er en kjempeflott treningsrunde for oss syklister, lite trafikk og ellers god standard på veien.