Kortinnlegg: Drittslenging

Bjørgen tar over etter Northug i TV 2s «Landskampen»

Saken oppdateres.

Det tar visstnok 450 år før en bleie forsvinner av seg selv. Det vil si at 12 ganger tippoldeforeldre kan finne spor etter sine forfedre. Det er naturlig å tro at de som kastet denne godt fylte bleien ved bussholdeplassen, forventet at noen andre skulle fjerne dritten?

Det er mangt som ferdes langs veien.

På vei mot fjorden og heien.

Da «småttissen» skreik, og sjåføren ble bleik ...

var det enklest å slenge ut bleien?

