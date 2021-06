Noen menn stiller hæslige spørsmål

Saken oppdateres.

Klokken har slått midnatt. Ei jente jobber på en bensinstasjon. Du går inn. Dere er alene. Hva sier du?

Hun smiler pent. Hun ønsker å være høflig for at du skal kjøpe det hun har å tilby. Men noen ganger kommer det menn som ønsker noe butikken ikke kan tilby. Personlig kontakt. Det er ubehagelig for jenta, så hun sier at hun ikke har Facebook, eller at hun ikke blir venner med folk hun ikke kjenner. Det er greit. Men noen av disse mennene gir seg ikke. De spør hvor hun bor, og om hun er singel. Jenta må være høflig og svare så godt hun kan. Hva ville du ha gjort om du var ei 20 år gammel jente alene ei natt med en 50 år gammel sjåfør på Norges landeveier?

LES OGSÅ: Christianne og Julie vil ha «Stopp»-plakater i hallene: – Ønsker meg mer åpenhet

Dette var min første jobb, og grunnen til at jeg sluttet. Hæslige menn kom oftere enn du skulle tro. Edru menn i ukedagene, fulle menn i helgene. Jeg ble seksuelt trakassert ukentlig.

De fleste kommer i helga. Fulle folk har ikke filter, men det er de edru mennene som er de verste, nettopp fordi de mener det de sier. Min sjef sa at jeg bare skulle le bort det de sa, men skal jeg virkelig senke min verdighet for disse personene? Hun sa at de aldri mente det, men hva med de edru? De kom innom bensinstasjonen for å «se på den pene jenta og fylle på kaffen sin». De kom innom for å spørre meg «Kan jeg få din Facebook» eller «Er du singel?». «Hvis jeg gir deg 10 000 kroner nå, vil du være med meg og kompisen min til Oslo?»

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

De få gangene jeg jobbet med en gutt på lørdagsnettene ble jeg aldri utsatt for sånne ting. Da torde kundene aldri å si noe seksuelt til meg, nettopp fordi det var en annen gutt til stede. Men alle de nettene jeg var alene var jeg sårbar.

Når det kom slike personer innom butikken, håpet jeg bare på at de ikke skulle komme bak disken. Fordi hvem vet hva en annen person tenker? Hvem vet nøyaktig hva man skal gjøre i slike situasjoner, og hvem lærer det videre til oss som er utsatt for det?

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Man lærer ikke hvordan man skal håndtere sånt fra foreldre sine, fordi de ønsker ikke at døtrene skal se en slik verden. Da jeg fortalte pappa om hvorfor jeg sendte inn oppsigelsesbrevet, ble han så sint at han sa «dæm fortjene et slag i nakken». Det var ikke snakk om at 50-åringer skulle legge an på dattera hans. I en fars øyne vil alle døtre alltid være de små uskyldige jentene som ikke vet om ondskap i denne verdenen. Fedre vil alltid beskytte sine døtre. Dessverre kan de ikke beskytte oss unge jenter som jobber alene om natta på bensinstasjoner.

Så hvorfor måtte jeg bli utsatt for dette? Det sto ingenting om å bli seksuelt trakassert i stillingsutlysningen. Men tydeligvis må man forvente såpass hvis man skal jobbe natt på en bensinstasjon. Tåle å bli trakassert og presset mot et hjørne av hæslige menn.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe !

Dette er ikke et innlegg om hat mot menn, men om visse folk som gjør urett mot jenter som meg. Vi er mange som opplever dette i vårt første møte med arbeidslivet. Hva gjør de som kan endre på det?

Dette er et vanskelig tema, og debattanten ønsker å være anonym. Adresseavisen kjenner hennes identitet.