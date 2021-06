Parkering forbudt i Sverresdalsveien

Derek Chauvin dømt til over 22 års fengsel for drapet på George Floyd

Jeg har den 18. juni mottatt en melding om at det vil bli forbudt å parkere i Sverresdalsveien der jeg bor. Bakgrunnen for reguleringen er at det skal «legges til rette for fremkommelighet, sikkerhet, vedlikehold og drift av vei samt miljø». Dette ønsker kommunen skal bli gjeldende om fire uker, og det er ikke noen klagerett for beboere langs gata. Forbudet gjelder døgnet rundt alle dager på nordsiden, men på sørsiden er det kun forbudt på hverdager mellom klokken 8 og 16. Denne type regulering passet fint i en tid når de aller fleste kjørte bil til jobben og parkerte der på dagtid. I dag er det ikke slik, dette er bilde på et gammelt mønster som møter nytt.

Trondheim kommune har satset mye på at folk skal la bilen stå hjemme for å ta buss eller sykkel til jobb. Det er investert i metrobuss, og miljøpakken tilrettelegger for sykling til og fra arbeid. Arbeidsplasser i dag har dessuten ikke parkeringsplasser å tilby ansatte. Et eksempel er nybygde Trondheimsporten med 15 etasjer kontorbygg uten parkeringsmuligheter for ansatte.

I Sverresdalsveien og tilliggende veier som er bygd opp i hovedsak på 50- og 60-tallet, er det flere boenheter som ikke har egen parkeringsplass eller har én garasje/biloppstillingsplass. I dag har mange husholdninger to biler, og da er det kun gata som er mulig parkeringsalternativ. Hvor i all verden skal de gjøre av bilen sin mellom 8 og 16 på hverdager? Hvor skal besøkende eller håndverkere parkere?





I meldingen jeg mottok «Varsel om innføring av parkeringsforbud» ga det mulighet å sende spørsmål eller kommentarer. Jeg benyttet meg av det for å gi en stemme fra dem som blir direkte påvirket av en slik regulering. Svaret jeg fikk var at det ikke er krav om høring med beboere, og at høringer var gjennomført med en rekke offentlige etater. Dette understreker bare poenget mitt; at høringer er gjennomført med alle unntatt de som blir direkte påvirket av en slik endring.

Det er selvfølgelig ikke det offentliges ansvar å sørge for privat parkering. Denne gata har blitt brukt til parkering i alle år og plutselig finnes absolutt ingen mulighet å parkere lovlig på hverdager mellom 8 -16. Det er en stor omstilling som medfører store utfordringer å løse for de som bor langs gata. Det er ikke krav til høring med beboere svarer de, men det er heller ikke forbudt! Min hensikt med dette er å utfordre Trondheim kommune til å benytte dialog med innbyggere i større grad enn det som gjøres i dag, og i hvert fall et forsøk at løse utfordringer i fellesskap.

Jeg hadde satt stor pris på at jeg som innbygger blir sett på som en reell samhandlingspartner med Trondheim kommune, og gitt mulighet til å komme med løsningsforslag som ivaretar både kommunen og innbyggere sine behov. Jeg har flere ideer om hvordan en kan sikre gata bedre for renovasjon og vedlikehold og fortsatt gi beboere, besøkende eller håndverkere en mulighet å parkere på dagtid. Kanskje naboene mine har enda bedre forslag?

Kommune 3.0 beskrives som samskapingskommunen, og defineres som en metode hvor ansatte, politikere, innbyggere og næringsliv sammen finner ut hvordan en utfordring skal løses - men da må innbyggere inviteres og gis en stemme.