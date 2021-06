To hotell ved Sirkus

Her er et RBK-lag som hentet poeng borte mot Lillestrøm

Selvfølgelig skal det være hotell også på Strindheim. Dette er portalen inn til Trondheim for massene som kommer med fly. Melkekartongen ved City Syd, eller hotellet ved Lerkendal, er vel heller ikke sentrumsnært. Jeg vet ikke hva Lundemo bedriver i ferien, men ganske mange av oss andre ønsker å oppleve byer, og da er shopping noe av det vi bedriver. Det ligger noe butikker i Håkon den VII gate foruten Sirkus Shopping, og en har både Tyholttårnet og Lade med Ringve gård like i nærheten.

Det blir helt konge med et flott kommersielt, men arkitektonisk hotell som mottar tilreisende når de nærmer seg Trondheim. Hvis turistene da ikke legger seg inn på Britannia og bestiller «maybach» og suiter, så kan AtB informere om at det daglig er 1400 avganger fra holdeplassene på Sirkus Shopping. Sånn bare for å ha nevnt det, så jeg tror det skal gå greit å finne veien videre inn i byen. Og hvis de tilreisende skulle lure på om hva de skal besøke, så kan de starte med å besøke museet på Nidar og fylle opp godterieskålen før de forsyner seg av Trondheim bys godteriskål. Hvis noen ønsker å bygge et hotell, går jeg ut fra at de har regnet på det kommersielle og at en ikke trenger Adressa til akkurat dette.