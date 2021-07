Arbeiderpartiet vil ha ungdom i arbeid og utdanning!

Saken oppdateres.

Inkludering av unge i arbeids- og samfunnsliv er Arbeiderpartiets viktigste valgkampsak.

Akkurat nå er våre største samfunnsutfordringer at 100.000 unge er verken i skole eller jobb. En av ti unge faller utenfor arbeidsliv og utdanning, viser tallene fra SSB.

Den unge generasjonen har det veldig tøft nå, de trenger et ordentlig samfunnsløft!

I juni var det 19 376 unge som var registrert helt ledige og søkte arbeid. Det er 25 prosent flere enn før pandemien kom til Norge.

Enkelte unge er verken i jobb eller utdanning, de har ikke fullført videregående utdanning.

Etter å ha fått avslag på et titall søknader står man i fare for å bli langtidsledig og havne utenfor arbeidslivet for godt. Lite arbeidserfaring og ingen vitnemål medfører store vanskeligheter for arbeidsdeltakelse. Unge uten utdanning og arbeidserfaring har det spesielt tøft under koronakrisen, de står svakest på arbeidsmarkedet.

Arbeiderpartiets 9-punktsplan for ungdom i arbeid, vil hjelpe ungdom inn i arbeid. Ungdomssatsingen i en Ap-ledet regjering skal blant annet øke antallet ansatte i NAV.

Vi trenger flere veiledere og jobbspesialister i NAV som hjelper unge til å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Unge voksne som har lærevansker eller psykiske lidelser må få målrettet og skreddersydd individuell støtte av NAV, slik at den unge arbeidssøkeren raskt skal kunne delta (helt eller delvis) i en inntektsgivende jobb.

Skoleungdom med høyt fravær som er lei av teori og har lite eller ingen motivasjon for å fullføre utdannelsen må få tilbud om arbeidstrening eller andre yrkesfaglige karrieremuligheter.

Noen unge mangler lærlingplass, de trenger hjelp til å finne lærlingplass. Mangelen på læreplasser til alle yrkesfagelever som er kvalifisert er en årsak til at ungdom ikke har fullført yrkesfagutdanningen. Derfor er Arbeiderpartiets 9-punktsplan en opptrappingsplan for flere lærlingplasser til alle som er kvalifisert. Lærlingplass må bli en rettighet til alle som har fullført yrkesfaglig utdanning på videregående.

Ifølge utregninger fra samfunnsfaglig analyseselskapet Vista analyse koster det samfunnet rundt 15,9 millioner kroner for hver unge person som ikke er i arbeid i et livsløpsperspektiv.

I et ungt menneskeliv er de personlige konsekvensene dårlig selvfølelse, manglende mestrings- og læringsarena, og lite tilhørighet i samfunnet.

For dem som er blitt gående lenge uten oppfølging i NAV eller skolen, er det veldig krevende å komme seg ut av hjemmet og være i meningsfylt aktivitet. Arbeiderpartiet er derfor bekymret for langtidseffektene av at unge går ledige.

Ungdomssatsingen til Ap er en 9-punktsplan med tiltak som skal forebygge at unge mennesker blir stående utenfor arbeid og utdanning. Gjennom en økt arbeidsdeltakelse og at flere unge fullfører utdanning, vil ungdomssatsingen bidra til reduserte utgifter i stønader og økte skatteinntekter til fellesskapet. I september er det stortingsvalg, ungdommer trenger en Ap-ledet regjering som satser på ungdom i arbeid og utdanning!

