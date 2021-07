Hatet finnes fortsatt

Ved et uhell kjøpte Svein to fjellgårder på 13 000 dekar på samme døgn

For 10 år siden ble 77 mennesker brutalt drept av en høyreekstrem terrorist. Åtte ved Regjeringskvartalet, 69 på Utøya i Tyrifjorden. Enda flere ble fysisk skadd, og alt for mange psykisk skadd. Nå, to dager før 10-årsmarkeringa til dette terrorangrepet og dagen id-feiringa starter, blir en statue av Benjamin Hermansen vandalisert med teksten “Breivik fikk rett.”

Johannes Dvarok Lagos som bor i Holmlia skriver “Dette er forkastelig” på Twitter. Jonas Gahr Støre mener at dette “ viser at farlige holdninger fortsatt sirkulerer ” og ber oss stå sammen å si imot. Astrid Hoem sier at “ vi kan ikke være stille når [høyreekstremismen] viser seg gang på gang. ” Alle disse tre har rett.

Fordi det er ingen ny trend at høyreekstremistene viser hodene sine her og der. Den etter mitt syn rasistiske og konspiratoriske organisasjonen SIAN er ute på turne for å bedrive det de selv kaller for “folkeopplysning.” Denne “folkeopplysningen” inkluderer å hetse journalister i TV2, og fortelle muslimske tilskuere at de “ikke forjener å leve.”

Det høyreekstreme partiet Alliansen, med en leder som lovpriser manifestet til Anders Behring Breivik og ideen om “den ariske rase”, betalte for underskrifter til stortingsvalget og samlet de inn mens de seilte under falsk flagg ved å “samle inn underskrifter mot bompenger.” Dette er det samme partiet som rekrutterer ungdommer til å spre propaganda og har medlemmer fra Den Nordiske Motstandsbeveglse på valglistene sine.

Apropos Den Nordiske Motstandsbevegelse, et medlem derfra angrep en kvinne i 20-årene og kalte henne en “feministisk fitte” for å ikke ville motta et rasistisk propagandablad fra organisasjonen . Det er og den samme organisasjonen som hengte opp plakater med galger som var “reservert for folkeforrædere” og oppfordret til vold. Det endte med at Freddy Andre Øvstegård (som ble omtalt av DNM som folkeforræder) måtte anmelde dette for trusler og oppfordring til vold.

Jeg kan også snakke litt om de konspiratoriske bloggene Resett, Document og Rights.no, som alle har spredd høyreradikale og høyreekstreme konspirasjonsteorier gjennom flere år. La oss starte med Resett, med sin artikkel “Felles front mot internasjonal verdensfinans og global kulturmarxisme”, og overskrifter som “ Er EMD i lomma på den omstridte milliadæren George Soros? ” og “ New World Order - Fred i vår tid? ”, hvor de snakker om den såkalte “verdenssosialismen” som ifølge dem er på frammarsj nå.

Og så videre til Document, med “ Begynnelsen på en motstandskamp ”, “Krisen er der for den som vil se”, og ikke minst klassikeren “ Autoritet ”, hvor Hans Rustad leverer påstander om at drikking og sex fører til “hijab og islam” som da NRK-serien Skam tydeligvis fronter. Ikke mental helse, seksualitet og seksuelle overgrep, men “hijab og islam.”

Også Rights.no da, med “Eurabia, Del I”, “Det totale sviket - ‘vi står sammen’” og profileringen av boka “Islam - den 11. Landeplage”, hvor Hege Storhaug skrev (og jeg siterer) “Det foregår en befolkningsutskiftning i Norge og Europa, og i dens midte befinner ureformet islam seg, det vil si den islam som ble fastsatt av Muhammed da han seilte opp som enehersker (...) Vi står nå i den tredje jihaden (...) Den kommer fra borgere på innside, opprinnelige muslimer og konvertitter.” Dette er forresten den samme organisasjonen som ble krenka av en pepperkake og mottar 1 800 000kr i statsstøtte, årlig. Konspirasjonsteorien om Eurabia ble også omtalt i PST sin nyeste rapport om høyreekstremisme .

Men, hva med noe annet en “bare” ord? Hva med et ekte terrorangrep, som 10. august 2018, når Philip Manshaus drepte søstera si, for å så prøve å drepe så mange muslimer som overhodet mulig i Al-Noor Islamic Centre? Stemora gikk i senere tid ut i NRK og ba om at vi må tørre å melde fra til PST når vi frykter radikalisering . Hun, og Johanne Zhangjia Ihle-Hansen fikk oppleve den verste konsekvensen av å ikke gjøre det.

Etter 22. juli 2011 lovte vi hverandre og vi lovte Arbeiderpartiet og AUF “aldri mer.” Likevel ser vi stadig oftere at nynazistiske og høyreekstreme budskap dukker opp på sosiale media, i flygeblader og på minnesmerker. Jeg sier som AUF-leder Astrid Hoem:

Aldri glemme,

men aldri faen meg tie heller.

