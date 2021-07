Arrogant fra seks eks-ministre

- Det vil være et stort tilbakeslag for Trondheim hvis de ikke klarer å etablere Ocean Space

Hva er et akseptabelt tap for deg, Rotevatn?

Saken oppdateres.

Seks tidligere ministre fra tre ulike partier (Ap, Sp og Frp) som til sammen har et stort flertall på Stortinget forteller oss at en kritisk gjennomgang av lokaliseringen av Ocean Space Centre vil sette prosjektet i fare. Dette er i beste fall uttrykk for arroganse. Hvis Ocean Space Centre i Trondheim settes i fare med en faktabasert lokaliseringsdebatt så må det i så fall være sine egne parti de er usikre på.

LES OGSÅ: Seks tidligere ministere: Ocean Space Centre trenger ikke en lokaliseringsdebatt

Årsakene til at det er viktig å etablere Ocean Space Centre med de positive følger for grønn omstilling og maritime næringer vi kan få, er vi helt enig i. Men vi hadde forventet at de tidligere ministrene også presenterte argumenter for hvorfor Tyholt er det beste stedet. Det gjør de ikke. Kronargumentet for Tyholt er at en lokaliseringsdebatt kan føre til utsettelser. Det holder ikke! Samtidig overser de at med en annen lokalisering enn på Tyholt, kan det være full drift ved dagens anlegg til et nytt står på plass. Ingenting vil sikre et fag- og utdanningsmiljø bedre, og det skjer ikke ved bygging på Tyholt. De underslår at det prosjektet som ble initiert var et annet enn det som nå ligger på bordet, hvor blant annet lite skal gjenbrukes. De underslår også at det ikke er utvidelsesmuligheter og at samlokalisering med andre relaterte fagmiljø ikke kan skje på Tyholt.

LES OGSÅ: Debatten om Ocean Space Centre skaper stort engasjement og her kan du lese flere innlegg og saker om temaet!

Det har vært en lang rekke innvendinger mot å låse seg til Tyholt fra fagfolk innen den maritime forskningen i Trondheim. Dette er solide og faglig begrunnede innvendinger vi som folkevalgte selvsagt må ta med når vi skal vurdere en så massiv utbygging. De tidligere ministrene mener at det er for seint å komme med lokaliseringsdebatt nå, men det bør jo ikke overraske noen at en lokaliseringsdebatt oppstår nettopp når omfanget blir presentert og ikke minst når anlegget har vokst fra de første planene ble presentert.

At det er klokt å ta med lokalbefolkning på råd mener vi er åpenbart i lys av de siste årenes lokaliserings- og byutviklingsdebatter. Når naboer på Tyholt, både barnehager, beboere og NRK, viser hvilke utfordringer prosjektet gir, og når tunge faglige råd peker på at det finnes andre løsninger ved fjorden som hittil ikke er vurdert ordentlig, da må vi også forholde oss til dette. Hva er tidshorisonten for OSC på Tyholt hvis det ikke kan utvides? Det er fristende å spørre disse skråsikre og ferdigkonkluderte tidligere ministre, som sier de har jobbet så intenst med å få realisert prosjektet, hva har de gjort for å få belyst ulike lokaliseringer og få til en god debatt?

Efia Marie Damba, komitenestleder areal- og samferdsel SV

Anny Vollan, bystyrerepresentant SV

Mona Berger, varaordfører SV

Silje Naper Salomonsen, gruppeleder SV

Ottar Michelsen, komitenestleder KIF SV

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !