Rettferdighet eller ansvarsfraskrivelse på Olavsfestdagene?

Saken oppdateres.

Temaet for Olavsfestdagene er rettferdighet. Likevel føles det alt annet enn rettferdig for oss utstillere som har blitt plassert i Rådhusparken.

Vi som utstillere av Olavsmarkedet betaler store summer til arrangøren for Olavsfest for å være en del av denne begivenheten. Vi har lagt ned tid og energi til å produsere varer for denne begivenheten. Vi setter av en hel uke med ti timers arbeidsdager til denne begivenheten. Til gjengjeld forventer vi å bli sett når vi deltar.

Folk flest strømmer til Nidarosdomen for å besøke de ulike standene. Det publikum ikke vet, er at det er noen uheldige utstillere som har blitt skjøvet ut i skyggen: Rådhusparken.

De få som har forvillet seg bort til denne parken spør oss om vi har blitt «annenrangs» her vi er plassert. Ja, en skulle jo tro det, når det knapt nok finnes noen markering over området. Hvem har så ansvaret for markedsføringen?

Skal vi tro styret til Olavsfest, vil det bli gjort en «evaluering» etterpå. Etter gjentatte forsøk på å bedre situasjonen i dialog med arrangør om økt synlighet, er det dette vi får til svar. Det er syv dager for seint.

Kanskje har de glemt at dette er levebrødet til oss håndverkere? Vi er helt avhengig av å bli sett. Slik det er nå, har vi betalt dyre dommer for deltakelse i et arrangement som føles alt annet enn hva temaet skulle tilsi: Rettferdig.

Skuffelsen er stor når arrangørene velger ansvarsfraskrivelse fremfor å imøtekomme våre behov. Ekstra skilting og markering er visst ikke en del av kommunikasjonsansvaret til Olavsfest. Og vil det være for meget å få dekket våre umiddelbare sanitetsbehov i samme slengen? Ja, for tenk om vi må gå på do når vi står på stand med en ti-timers arbeidsdag.