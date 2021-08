Ikke send oss marinstudenter til Ladehammeren!

Ellevill ellevemålsseier for RBK – knuste Orkla i cupen

Trøndelag bondelag: – Avgjørende å redusere nedbyggingen av matjorda for å nå klimamål

Stor elsparkesykkeltest: Bare to av fire kom seg opp Steinberget

NTNU-kameratenes kryptoselskap har overlevd enorme svingninger. Nå er de gode for millioner

For Steinar havnet dåp og kamp mot RBK på samme dag – da måtte han improvisere

Britannia har tapt over hundre millioner kroner på to år

Kvinne mistenkt for voldtekt på utested

Trøndelag bondelag: – Avgjørende å redusere nedbyggingen av matjorda for å nå klimamål

Bekreftet: Biles klar for OL-finale i bom

Medaljen røk igjen for skytterne – 4.-plass for Jon-Hermann Hegg i OL-finalen

Saken oppdateres.

Denne høsten skal jeg og rundt 100 andre studenter begynne på vårt første år på Marin Teknikk ved NTNU. Jeg er veldig glad for dette, og jeg gleder meg veldig til å ta fatt på studiene.

På studiets nettsider kan man lese om et godt fagmiljø, sentral beliggenhet av campus på Tyholt, og tilknytning til Marinteknisk senter - det største senteret for marin forskning og undervisning i den vestlige verden. Universitetets sterke samarbeid med forskningsmiljøet og laboratoriene på Tyholt er en stor del av grunnen til at NTNU anses å ha noen av de beste utdanningene innen marine fag.

Les flere debattinnlegg om OSC her!

Det er dette Marintekniske Senteret som nå skal erstattes med det beryktede Ocean Space Centre. I forbindelse med utbyggingen har det blitt stilt spørsmålstegn ved om beliggenheten på Tyholt er til det beste, og Ladehammeren er blitt lansert som et mulig alternativ. Men hva skjer hvis disse laboratoriene, og dermed alle oss studenter, flyttes fra sentrale Tyholt til Ladehammeren?

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

De første tre årene av sivilingeniørstudiet på Marin Teknikk skal alle vi marinstudenter veksle mellom å ha fag på Gløshaugen, og å ha fag på Campus Tyholt (eventuelt Ladehammeren, om dette alternativet får gjennomslag). Gåturen er allerede lang nok fra Gløshaugen til Tyholt - rundt 30 minutter.

Skulle OSC, og dermed Institutt for Marin Teknikk, flytte til Ladehammeren, ville denne turen blitt til 50 minutter. Har du tatt deg råd til busskort er kollektiv transport et alternativ. Men skulle du velge å prøve sjansene dine på kollektivtransport er det slett ikke sikkert du ville kommet fram noe tidligere, ettersom forsinkelser er vanlige, og turen ville ha gått via notorisk trafikkerte midtbyen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Det å flytte oss studenter til ladehammeren vil dermed gjøre at den allerede hektiske studiehverdagen ikke bare vil bestå av lange forelesninger, men også unødvendig lange reiser for å komme fra og til forelesningene. I tillegg vil studentene på marinteknisk senter bli mye mer isolert fra resten av studentene. Hvem fra de andre sivilingeniørlinjene kommer til å orke å danne lesegrupper med oss - hvis de må bruke nesten en time på å komme fram?

Derfor vil jeg komme med en innstendig bønn til vårt kjære bygningsråd: la OSC bli på Tyholt, sånn som det er planlagt fra starten. Stem for reguleringsplanen. Ikke send oss marinstudenter til Ladehammeren!