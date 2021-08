Svar på kritikk av vindkraft-samtalen

Adressa opptrer som et solid mikrofonstativ for makta

Kari Merete Andersen retter i et innlegg kritikk av innholdet i og arrangementet rundt Adressa-samtalen om vindkraft under Olavsfest. Vi kjenner oss ikke helt igjen i hennes beskrivelse av alle forhold rundt arrangementet.

Etter en rask avklaring, blant annet om hvor bannerne skulle stå, fikk organisasjonene sette opp sine bannere og plakater inne på området. Vi støtter selvsagt vindkraftmotstandernes rett til å ytre seg, noe vi også påpekte i dialogen med dem.

At man må sitte under arrangementet skyldtes smittevernreglene, og ikke noe annet. De aller fleste arrangement under Olavsfest gjennomføres i henhold til gjeldende koronaforskrift som betinger sittende publikum på tilviste plasser. Det ble ikke gjort noe annet under Adressa-samtalen denne dagen i forhold til smittevern, enn andre dager.

Adresseavisen har dekket temaet vindkraft tett over flere år. Andersen skriver at vi ser på vindkraftmotstanderne som «urostiftere». Det stemmer ikke. Tvert imot reserverte vi flere gjesteplasser i publikum for å sikre at motstandere som reiste langveisfra skulle få plass i publikum.

Utover det må nødvendigvis alle arrangører ta ansvar for sikkerheten på arrangement der man samler publikum, og spesielt i betente tema. Når det gjelder innholdet i samtalen, har vi tidligere svart på kritikken her.

