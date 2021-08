Her jubler familien for Jakobs gull

Æ syns covid e for jævlig,

men at høsten kan vær fin

og det beste her på jorda

det er å væra med

Åge Aleksandersen og sambandet er kjente, elsket og kjære. Nå, når vi åpner opp samfunnet, fyller Åge igjen konsertarenaer. Vi trenger det, å samles. Komme tilbake til normalen. Ny virkelighet.

Torsdag starter Frøyafestivalen. Der spiller Åge, ikke bare en - men to konserter. Fordi vi fortjener det. Den nye virkeligheten krever koronapass for å slippe inn, og har du ikke, kan du få tatt hurtigtest og få gyldig pass for 24 timer. Alt dette betinger tilgang til Helsenorge.

Æ har så løst te å dains med dæ,

Stryk dæ over håret og vær god mot dæ.

Det e så my æ skoilla sagt te dæ,

Men æ får liksom itj te å sei det.

Over 42.000 mennesker er under vergemål. I all hovedsak har de ikke tilgang til BankID. Tilgang til koronapasset betinger sikker pålogging. For folk flest betyr dette bruk av BankID.

Personer med utviklingshemming ønsker å «levva livet». Derfor har personer med utviklingshemming selv, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) og andre arrangert #detgjelderlivet over tid. Digitalt utenforskap betyr at en ikke kan ta del i den nye normalen, som alle andre.

Konserten med Åge er for mange sensommerens høydepunkt. Uten tilgang til koronapasset, mangler du muligheten til å dra på dains. Sjøl me billett, vært du stoppa i døra.

Å leve med en utviklingshemming gjør at du har så my du skoilla sagt, men får liksom itj te å sei det. Å leve i et digitalt samfunn kan være krevende for oss alle, og personer med utviklingshemming er digitale deltagere som alle andre. Deltar på Facebook, i sosiale media, men kan altså itj dains med dæ. De får ikke digitalt koronapass.

Ååå Levva Livet … skulle gjerne. For noen er det enkelt, for andre er det krevende, især når en er under vergemål. Er det forskjell på folk? Er vi alle like mye verdt? #detgjelderlivet