Jeg er livredd, men aller mest sint - på feige politikere

Hele min levetid har vært definert av klimaendringene. På grunn av feige politikere kan også hele framtida mi bli det. Jeg er livredd. Men aller mest sint.

FN-rapporten som kom i går er knusende klar: Klimakrisa er her nå. Om vi ikke umiddelbart kutter utslippene, vil verden se svært annerledes ut om bare få år.

Rapporten slår også fast det MDG har sagt i årevis: Vi slutte med olje og gass. Det er ikke mulig å nå klimamålene og samtidig fortsette å pumpe olje.

Vi liker å gjøre narr av USA: Hvordan kan noen være så teite at de bare driter i fakta, liksom? Norske politikere er like faktafornektende i klimadebatten som Trump var som president. Uansett hvor mange ganger forskerne og selv oljelobbyens bestevenn, Det internasjonale energibyrået, sier at olja må ligge, later norske politikere som om de kan fortsette som før.

Det er min generasjons framtid som står på spill. Når jeg er like gammel som Erna og Støre, vil flere byer ligge under vann på grunn av stigende havnivåer. Mennesker vil dø av ulevelig høye temperaturer og flere områder på kloden vil bli ubeboelige.

Når jeg sitter på gamlehjem vil verden være 4-5 grader varmere - om vi ikke kutter utslippene raskt.

Ingenting av det FN sier er nytt. Den generasjonen politikere som har styrt de siste tiårene, har oppført seg som om de var deltakere på «Luksusfellen». Blinde på oljeinntekter, har de pumpa utslipp ut i atmosfæren uten tanke for konsekvensene. Men oljeleting er tidenesverste forbrukslån med verdens kjipeste rente. Og det er min generasjon som må betale regninga.

Jeg tror at de fleste politikere ikke er dumme og at de kan lese alle de klimarapportene de har blitt presentert i år etter år. Men å være feig er faktisk ikke bedre enn å være dum.

For her er realiteten som de andre partiene er for feige til å innse: Klimakrisa må stanses nå - og det betyr å la olja ligge. Forskningen er tydelig på at vi ikke har noe valg. Å slutte med norsk olje er i tillegg et av de billigste(!)og mest effektive klimatiltakene vi kan gjøre.

Likevel, da Støre, Vedum og Erna ble spurt om de ville fase ut olja i går, sa alle tre nei. Rødt og SV snakker fint om klima nå, men prioriterer helt andre ting når det kommer til stykket. Mens verden har stått i brann de siste ukene harde andre partiene kranglet om bittesmå endringer i skatt her og der, og noen velferdstjenester fra og til. Som om profitt fra private barnehager eller litt mer formuesskatt betyr noen ting, hvis livsgrunnlaget vårt kollapser.

Jeg blir så sint at jeg får lyst til å skrike - slå - banne. Det må ta slutt. Feige voksne kan ikke lenger få bestemme at min framtid ikke er verdt å kjempe for.

Å ikke høre på forskningen - selv når man vet bedre - er et valg politikerne tar. Derfor er alle partier, og alle stortingskandidater, som etter i går fortsatt ikke vil fase ut norsk olje, personlig moralsk ansvarlige for klimakrisa jeg og min generasjon må leve med.

Heldigvis kan også vi ta et valg. Allerede fra 10. august kan du stemme, og det er mulig å velge en framtid vi kan glede oss til. Alt vil ikke være som før, men veldig mye vil være bedre. Grønn politikk gjør lufta renere, havene friskere og tar vare på dyra. Grønn politikk gir oss bedre byer å bo i, og gjør det lett å velge miljøvennlig. Endring er mulig, om vi bare tør.

Det finnes bare et parti som er villig til å prioritere klima, også når det koster noe. Det er bare ett parti som garanterer ingen mer oljeleting. Og det er MDG.

Det er verdt å huske på når du skal stemme. Det er 2021, for faen. Stem MDG i dag.