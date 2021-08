På tide å gi Nord universitet arbeidsro

Krafthandel over landegrensene gjør at vi utnytter landenes energiressurser best mulig

Saken oppdateres.

Senterpartiets Marit Arnstad skriver i et svarinnlegg at Senterpartiet ikke vil svekke Nord universitet, og at universitetet må ta ansvar for den nedleggingen som skjedde på Nesna.

LES OGSÅ: Kontroversiell omorganisering av Nord universitet

Arnstad har selv tidligere tatt til orde for å straffe Nord universitet økonomisk for denne nedleggelsen. Hun viser videre i innlegget til at SP har foreslått 422 millioner kroner til styrking av universitetene.

Jeg vil først understreke at jeg har stor forståelse for at et lokalsamfunn som Nesna kjemper for sine interesser i tilknytning til nedleggelse av den lokale avdelingen av Nord universitet. Det jeg har mindre forståelse for, er de stadige omkamprundene fra Senterpartiet i denne saken, og disse er ikke spesielt konstruktive to år etter at beslutningen om nedleggelse ble tatt.

LES OGSÅ: Sp vil styrke Nord universitet

Hvordan skal man lage en attraktivitet for studenter og ansatte på Nesna i etterkant av en slik beslutning?

Ja, de vedtatte omorganiseringene ved Nord universitet har vært kontroversielle, men det er på tide å legge stridsøksen til side og støtte opp om de fattede vedtakene. En reversering av Nesna-vedtaket vil gjøre det vanskeligere å gjøre Nord universitet til noe mer enn den høyskolen den en gang var.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Den store taperen i dette «politiske spillet» fra Senterpartiets side, vil være Nord universitets campuser i Levanger, Namsos, Steinkjer og Stjørdal, og da gjennom et dårligere studietilbud og utsatte investeringer.

Selv er jeg overrasket over at Marit Arnstad og Senterpartiet ikke realitetsorienterer seg og begynner å se fremover. Studiestedene i Levanger, Stjørdal, Steinkjer og Namsos er viktige for Nord-Trøndelag, og disse studiestedene fortjener også å bli sett og å bli satset på. Det fortjener de ansatte, studentene, vertskommunene, lokalt næringsliv og alle andre som føler en tilknytning til universitetet.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Nå er det på tide å gi Nord universitet arbeidsro til å forsterke sin forskning, utvikle studietilbudene og avdelingene på en god måte. To år etter at universitetsstyret gjorde sitt vedtak om nedleggelse av Nesna, må energien i stedet rettes mot utvikling av de gjenværende studiestedene.

Ingen er tjent med at campusene på Stjørdal, Levanger, Steinkjer og Namsos ikke får økt oppmerksomhet i fremtiden. Og ingen, absolutt ingen er tjent med at Nord universitets største avdeling i Trøndelag – Campus Røstad på Levanger – går for halv kraft, selv om det nok er det Marit Arnstad og Senterpartiet innerst inne ønsker.